12-13 Ocak İstanbul’da okullar tatil mi oldu? Valilik açıklamaları son dakika geliyor! İstanbul’da kar tatili olan ilçeler hangileri?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Türkiye genelinde 55 ilde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş ve Sivas'ta 1 gün süreyle, Tunceli'de ise 2 gün okullarda eğitim öğretime ara verildi. 3 ilde de ilkokul, ortaokul ve liselerde 12 Aralık 2025 Pazartesi günü ders işlenmeyecek. 3 ilde okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler ve veliler 12 Ocak İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İstanbul Valiliği konuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

12-13 OCAK İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da yarın olumsuz hava koşulları etkili olacak. Ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi için bazı illerde tatil kararı alınmıştı.

Yaklaşık 20 milyon öğrencinin eğitim aldığı İstanbul’da ise gözler valilik açıklamalarına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı hava koşulları sebebiyle alınan tatil kararını o ilin yerel yönetimine bırakıyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada resmi-özel, tüm okulların 12 Ocak Pazartesi günü tatil olduğu ifade edildi. Tatil 12 Ocak Pazartesi gününü kapsarken 13 Ocak için değerlendirme yapılacak.

İSTANBUL’DA YARIN EĞİTİM KURUMLARI KAPALI OLACAK

Valilik açıklamasının devamında halk eğitim merkezlerinin, olgunlaşma enstitülerinin, özel öğretim kurslarının, motorlu taşıt sürücü kurslarının, muhtelif kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak’ta ara verilecek.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR DİKKAT

Kamu kurumları ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de 12 Ocak Pazartesi günü idari izinli olacak. “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 12-13 OCAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından aktarılan bilgilere göre 11 Ocak 2026 Pazar gününü 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe bağlayan gece yarısında İstanbul'da karla karışık yağmur görülecek. Gece saat 03.00 sıralarında karla karışık yağmur etkisini artırarak kar yağışına dönüşecek. İstanbul genelinde kar yağışı 12 Ocak 2026 Pazartesi gün boyunca devam edecek. 13 Ocak 2026 Salı günü ise kar yağışının etkisini kaybederek havanın bulutlu olacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının ise 12 Ocak Pazartesi günü 2 ila 3 derece, 13 Ocak Salı günü ise -1 ila 5 derece arasında olması bekleniyor.