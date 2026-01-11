Menü Kapat
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

Ocak 11, 2026 11:57
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına da hızlı başlayan altınla iglili öngörülerini kişisel Youtube hesabı üzerinden paylaştı. 

Şu an 4.500 dolar seviyesindeki ons altının kendi parasına göre pahalı olduğunu söyleyen Memiş 4.000 dolar seviyesinin üstünde alım yapmayacağını takipçileriyle paylaştı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmeleri şöyle: 

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

“Uluslararası piyasalarda ons altın 4.507 dolar seviyesinden haftayı tamamladı.

İran'daki gerilimler, ekonomik tablolar, yine Trump'ın açıklamaları, tehditler, jeopolitik riskler başta olmak üzere Altın yine güçlü bir duruşla, yükselişle haftayı tamamladı.

Yine stratejimizde ve beklentimizde bir değişiklik yok.

Yine yılın ilk yarısında ons altın tarafında 4800-4880 dolar seviyesine odaklandık.

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

4000 DOLAR ÜZERİNDE MALİYET YAPMIYORUM

Ancak yine yılın ikinci yarısı itibariyle yükseliş yönde bir beklentim olmadığını zaten sık sık ifade ediyorum ve ben de kişisel olarak 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir maliyet yapmıyorum. Elime geçen parayla altın değil, kripto tarafında bitcoin ile değerlendiriyorum.

Kenara çekiliyorum. Elime geçen parayla altın değil, bitcoin almaya devam ediyorum.
 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

Ons altın yükseldiği için haliyle gram altın TL fiyatı da tekrar bir miktar yükseldi.

6.370 dolar seviyesinde kapanış yapan bir fiziki altın var karşımızda.

Kapalı çarşıda fiziki altın yani Genelde de altın talebi yok.
 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

VATANDAŞIN TL İHTİYACI ARTIYOR 

Genelde bozduranların daha fazla olduğu bir süreç geçiriyoruz.

Hem talep yok hem TL'ye olan ihtiyaç biraz daha artmaya devam ediyor.

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

İTHALAT YASAĞI KALKACAK 

Ben özellikle 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye'de altın ithalatının kalkacağını tahmin ediyorum.

Bu ne demek oluyor?

Türkiye'de altın ithalatı kalkarsa o küpük fiyatlamalar yani gram altın tarafındaki işçilikteki o 150-200 liralık fark da gerilemiş olacak.

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

GÜMÜŞ

 Gümüş altına kıyasla daha sert hareketler gerçekleştirebilir.

Gümüş altına kıyasla daha çok zengin edebilir ama daha çok da fakirleştirebilir.

Dikkat edin, gümüşü herkes taşıyamaz.
 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

DÜŞÜK SEVİYEDEN ALINMADI 

Gümüş altın gibi değildir.

Öyle bir zamanda çakılırsın ki aylarca beklemek zorunda kalırsın.

Bakın %200 bir getiri var 2025 yılında gümüş tarafta.

30 liradan aldın mı?

Yok.

40 liradan aldın mı?

Yok.

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

SEVİYENİN DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK 

Gram altın TL fiyatını 6.370 lira değil, 6.270, 6.220 lira seviyelerini görmüş olacağız.

Ama ben şahsen ithalat yasağının bu yılın ortalarında kalkacağını tahmin ediyorum.

 

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

KİMSE YÜZÜNE BAKMIYORDU 

Hiç kimse gümüşün yüzüne bakmıyordu.

Hiç kimse tanımıyordu, bilmiyordu bile.

Ama şu anda herkes gümüşçü oldu.

Ama o gümüşün %200'lük getirisinin getirilmesi ne kadar sürdü?

11 ay.
 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

O yüzden 11 ay o gümüşün getirisini bekleyenlere sor bakalım sabır ne demek.

Türk yatırımcıları, yerli yatırımcılar, sabırlı yatırımcılar değil ki.

Herkes gümüşü taşıyamaz.

O yüzden gümüşle alakalı ciddi imtihanlardan geçeceksiniz.

 

İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'

Bu uzun vadede yükselmeyeceği anlamına gelmiyor.

Lütfen olayları farklı algılamayın.

Evet uzun vadede gümüş tekrar yükselmeye devam edecek.

Ama şu anda tam can yakan bir süreçten geçiyoruz.

Aman dikkat edin.”
 

