Torununu kurtarmak için trenin önüne atladı!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde raylardaki torununu kurtaran kadın, trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANTLATTI

Aydın İnciliova'da, İzmir-Isparta seferini yapan tren, Gerenkova Mahallesi'nde 75 yaşındaki Selvi Polat'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralndığı belirlenen yaşlı kadın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, Selvi Polat'ın, rayda oturan torununu çekerek kurtardığını ancak kendisine trenin çarptığını ifade etti.