TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacağını duyurdu. Ayrıntılı bilgilere, www.togki.ov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve "4448434" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

28 İLDE 127 KONUT SATILACAK

Alıcılar, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 127 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

35 İLDE 381 İŞ YERİ SATILACAK

İş yeri alıcıları, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 381 iş yerini ise %10 peşin 96 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.

Ayrıca, Isparta ilinde satışa çıkacak bir adet iş yeri %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 15 Ekim 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 16 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

