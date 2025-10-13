Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde 'açık artırma' yöntemiyle satacak. İşte şartlar, başvuru tarihleri ve diğer detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 17:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), 48 ilde 509 gayrimenkulü 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde '' yöntemiyle satacağını duyurdu. Ayrıntılı bilgilere, www.togki.ov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve "4448434" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

28 İLDE 127 KONUT SATILACAK

Alıcılar, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde satışa sunulacak 127 konuta, %25 peşin 72 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

35 İLDE 381 İŞ YERİ SATILACAK

İş yeri alıcıları, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Rize, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulacak 381 iş yerini ise %10 peşin 96 ay ve %30 peşin 60 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ'den 48 ilde konut ve iş yeri satışı: İşte şartlar ve başvuru tarihleri

Ayrıca, Isparta ilinde satışa çıkacak bir adet iş yeri %15 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

Açık artırma toplantısı, konutlar için 15 Ekim 2025 Çarşamba, iş yerleri için ise 16 Ekim 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, www.togki.ov.tr ile muzayede.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve "4448434" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

ETİKETLER
#Emlak
#toki
#açık artırma
#Iş Yeri Satış
#konut satışı
#48 Il
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.