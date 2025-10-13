Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı

Kategoriler
TRT Çocuk ekranının sevilen programı "Sürpriz Kutusu" sunuculuğunu üstlenen Lemi Filozof hakkında asılsız iddialar atılıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren yanlış bilgi sonrasında sevenleri endişelendi.
13 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Lemi Filozof, 2017 senesinden beri yayımlanan Sürpriz Kutusu programının sunuculuğunu yapıyor. Samimi davranışları ile çocukları kendisine hayran bırakan ismin öldüğüne dair iddialar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılırken, Lemi Filozof için de doğru olmayan bilgiler dolaşıma girdi. Sürpriz Kutusu'ndaki adam olarak tanınan Lemi Filozof'un herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olan isim, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Sürpriz Kutusu programını sunmaya devam ederken çocukların sevgisini kazanmayı başardı. "Lemi abi" olarak tanınan isim hakkında asılsız iddialar yayılırken sağlık sorunu bulunmuyor.
2015 senesinin yaz aylarında yayınlanan Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde rol alan isim Şaft Tiyatro ekibiyle Tatavla Sahne'de "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli tiyatro oyununda oynamaktadır. TRT Çocuk ekranlarında 2017 yılından beri yayımlanan Sürpriz Kutusu adındaki eğlenceli çocuk programında da sunuculuk yapıyor. Kendisini sevdirmeyi başaran isim hakkında öldü iddiaları ortaya atılırken paylaşılan haberlerin herhangi bir gerçekliği bulunmuyor. Lemi Filozof yaşıyor ve sosyal medyada paylaşımlarına da devam ediyor.
Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları - 2025 (Kösteban)
Ne Olacak Halim? - 2023
İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi - 2018 (Murat)
Hayat Sevince Güzel - 2016 (Osman Soylu)
Kalbim Ege'de Kaldı - 2015 (Cabbar)
Stajyer Mafya - 2014 (Ayhan)
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014 (Ersin)
Mc Dandik - 2013 (Fiko)
Dedemin Dolabı - 2012 (Yıldırım)
Yerden Yüksek - 2011 (Taygun)
Dürüye'nin Güğümleri - 2010 (Yaman)
Kız Kaçıran - 2009 (Talih)
Recep İvedik - 2008 (Fazıl)
Hepimiz Birimiz İçin - 2008 (Emir)
Emret Komutanım - 2008 (Sarı)
Fırtınalı Aşk - 2007 (Emir Tekinsoy)
Yasak Elma- 2007
Ümit Milli - 2006 (Selman)
Zümrüt - 2004 (Samet)
Mihriban - 2002
Aslı ile Kerem - 2002
Tatlı Hayat - 2002
Köçek - 2000
Gurbetçiler - 1998
TV programları
Kızlar ve Anneleri - 2016 (Sunucu)
Sürpriz Kutusu - 2017 (Sunucu)