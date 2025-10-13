Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı

017 yılından beri TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan "Sürpriz Kutusu" isimli çocuk eğlence programının sunuculuğunu yapan Lemi Filozof için öldü iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada zaman zaman asılsız iddialar ortaya atılırken "Sürpriz Kutusu'ndaki adam öldü mü" sorusu da arama motorlarında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 17:07

TRT Çocuk ekranının sevilen programı "Sürpriz Kutusu" sunuculuğunu üstlenen Lemi Filozof hakkında asılsız iddialar atılıyor. Sosyal medyada dolaşıma giren yanlış bilgi sonrasında sevenleri endişelendi.

SÜRPRİZ KUTUSU'NDAKİ ADAM ÖLDÜ MÜ?

13 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Lemi Filozof, 2017 senesinden beri yayımlanan Sürpriz Kutusu programının sunuculuğunu yapıyor. Samimi davranışları ile çocukları kendisine hayran bırakan ismin öldüğüne dair iddialar sosyal medyada yayılmaya devam ediyor. Zaman zaman sosyal medyada asılsız iddialar ortaya atılırken, Lemi Filozof için de doğru olmayan bilgiler dolaşıma girdi. Sürpriz Kutusu'ndaki adam olarak tanınan Lemi Filozof'un herhangi bir sağlık sorunu bulunmazken sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı

LEMİ FİLOZOF ÖLDÜ MÜ?

Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olan isim, TRT Çocuk kanalında yayınlanan Sürpriz Kutusu programını sunmaya devam ederken çocukların sevgisini kazanmayı başardı. "Lemi abi" olarak tanınan isim hakkında asılsız iddialar yayılırken sağlık sorunu bulunmuyor.

Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı

LEMİ FİLOZOF YAŞIYOR MU SON DAKİKA?

2015 senesinin yaz aylarında yayınlanan Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde rol alan isim Şaft Tiyatro ekibiyle Tatavla Sahne'de "Siz Tek Ben Hepiniz" isimli tiyatro oyununda oynamaktadır. TRT Çocuk ekranlarında 2017 yılından beri yayımlanan Sürpriz Kutusu adındaki eğlenceli çocuk programında da sunuculuk yapıyor. Kendisini sevdirmeyi başaran isim hakkında öldü iddiaları ortaya atılırken paylaşılan haberlerin herhangi bir gerçekliği bulunmuyor. Lemi Filozof yaşıyor ve sosyal medyada paylaşımlarına da devam ediyor.

Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı

LEMİ FİLOZOF FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları - 2025 (Kösteban)
Ne Olacak Halim? - 2023
İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi - 2018 (Murat)
Hayat Sevince Güzel - 2016 (Osman Soylu)
Kalbim Ege'de Kaldı - 2015 (Cabbar)
Stajyer Mafya - 2014 (Ayhan)
Şimdi Onlar Düşünsün - 2014 (Ersin)
Mc Dandik - 2013 (Fiko)
Dedemin Dolabı - 2012 (Yıldırım)
Yerden Yüksek - 2011 (Taygun)

Sürpriz Kutusundaki adam öldü mü? Lemi Filozof için öldü iddiaları sosyal medyada arttı


Dürüye'nin Güğümleri - 2010 (Yaman)
Kız Kaçıran - 2009 (Talih)
Recep İvedik - 2008 (Fazıl)
Hepimiz Birimiz İçin - 2008 (Emir)
Emret Komutanım - 2008 (Sarı)
Fırtınalı Aşk - 2007 (Emir Tekinsoy)
Yasak Elma- 2007
Ümit Milli - 2006 (Selman)
Zümrüt - 2004 (Samet)
Mihriban - 2002
Aslı ile Kerem - 2002
Tatlı Hayat - 2002
Köçek - 2000
Gurbetçiler - 1998
TV programları
Kızlar ve Anneleri - 2016 ()
Sürpriz Kutusu - 2017 (Sunucu)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dizi sahnesi gerçek oldu! Ben Leman'ın başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu sosyal medyadan duyurdu
ETİKETLER
#sunucu
#Lemi Filozof
#Sürpriz Kutusu
#Trt Çocuk
#Asılsız İddialar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.