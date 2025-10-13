Bu yolu kullanacaklar dikkat! Hafta içi her gün kapalı olacak

Bolu Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti yol çalışmaları sebebiyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün 5 saat süreyle kapalı olacak.

VALİLİK DUYURDU

Bolu Valiliği'nin açıklamasına göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametinde tünel portal ağzında kaplama çalışması gerçekleştirilecek.

BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacak.

31 EKİM'E KADAR KAPALI

31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı'ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

Açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymalarının, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi.