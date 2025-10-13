İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?

GSB KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. Üniversite öğrencileri KYK bursu ve öğrenim kredisi müracaatlarını e-Devlet aracılığıyla 17 Ekim saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Açıköğretim öğrencilerinin KYK bursuna başvuru yapıp yapamayacağı da ilgi konusu haline geldi.

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS VE KREDİ ALABİLİR Mİ?

Sadece örgün öğretimde okuyan öğrencilere burs veya kredi verilmektedir.

Bakanlığa burs/kredi almak amacıyla başvuran ikinci öğretim öğrencileri, yapılan inceleme sonucunda durumlarının uygun görülmesi halinde burs/kredi imkânından faydalanabilmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA SONLANDIRILIR?

Eğitim kurumundan ayrılma, uzaklaştırılma veya en az bir dönem men cezası,

Kaydı sildirme, izin alma, dondurma, ders kaydı yaptırmama,

Eğitim kurumunun kapatılması,

Bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarılma cezası alınması,

Öğrencinin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması,

Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içinde çekmemesi,

Öğrencinin gerçeğe aykırı belge ya da bilgi sunması.