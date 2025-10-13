İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
GSB KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. Üniversite öğrencileri KYK bursu ve öğrenim kredisi müracaatlarını e-Devlet aracılığıyla 17 Ekim saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.
Açıköğretim öğrencilerinin KYK bursuna başvuru yapıp yapamayacağı da ilgi konusu haline geldi.
Sadece örgün öğretimde okuyan öğrencilere burs veya kredi verilmektedir.
Bakanlığa burs/kredi almak amacıyla başvuran ikinci öğretim öğrencileri, yapılan inceleme sonucunda durumlarının uygun görülmesi halinde burs/kredi imkânından faydalanabilmektedir.