TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?

KYK bursu ve kredi müracaatları başladı. KYK bursu ve kredi desteğinden kimlerin yararlanabileceği özellikle ikinci öğretimde eğitim gören öğrenciler tarafından araştırma konusu oldu.

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?
Haber Merkezi
13.10.2025
13.10.2025
13.10.2025 saat 17:42

ve başvuruları 13 Ekim Pazartesi itibarıyla başladı. öğrencileri KYK bursu ve öğrenim kredisi müracaatlarını aracılığıyla 17 Ekim saat 23.59’a kadar tamamlayabilecek.

Açıköğretim öğrencilerinin KYK bursuna yapıp yapamayacağı da ilgi konusu haline geldi.

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS VE KREDİ ALABİLİR Mİ?

Sadece örgün öğretimde okuyan öğrencilere burs veya kredi verilmektedir.

Bakanlığa burs/kredi almak amacıyla başvuran ikinci öğretim öğrencileri, yapılan inceleme sonucunda durumlarının uygun görülmesi halinde burs/kredi imkânından faydalanabilmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri KYK burs veya kredi alabiliyor mu?

KREDİ HANGİ DURUMLARDA SONLANDIRILIR?

  • Eğitim kurumundan ayrılma, uzaklaştırılma veya en az bir dönem men cezası,
  • Kaydı sildirme, izin alma, dondurma, ders kaydı yaptırmama,
  • Eğitim kurumunun kapatılması,
  • Bakanlığa bağlı yurtlardan süresiz çıkarılma cezası alınması,
  • Öğrencinin kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunması,
  • Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içinde çekmemesi,
  • Öğrencinin gerçeğe aykırı belge ya da bilgi sunması.

Sıkça Sorulan Sorular

Açıköğretim öğrencileri KYK bursuna başvurabiliyor mu?
Hayır, açıköğretim öğrencileri yalnızca öğrenim kredisine değil, bursa da başvuru yapamıyor.
