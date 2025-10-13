Amatör maçta köpek sürprizi! Sahaya girdi, maçı durdurdu

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Keçiborlu Belediyespor - 1922 Akşehirspor müsabakasında oyun ilginç bir sebeple durdu. Karşılaşmanın 2. dakikasında sahaya köpek girdi. Bir süre yeşil zeminde dolaşan köpek, görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Köpeğin sahadan çıkarılmasının ardından hakem karşılaşmayı kaldığı yerden yeniden başlattı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.