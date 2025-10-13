Altın yeni haftayı yükselişle açtı! Gram altın yine uçtu: İşte 13 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın rekorlara doymuyor. Haftanın ilk işlem gününü de yükselişle açan altın istikrarlı artışını sürdürüyor. 10 Ekim Cuma gününü 5 bin 345 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 442,52 TL'den işlem görüyor. Haftalardır rekor kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 5.441,77 TL
SATIŞ: 5.442,52 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 9.166,00 TL
SATIŞ: 9.256,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 18.332,00 TL
SATIŞ: 18.518,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 36.551,00 TL
SATIŞ: 36.873,00 TL
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 5.115,14 TL
SATIŞ: 5.345,55 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 4.047,45 dolar
SATIŞ: 4.048,03 dolar