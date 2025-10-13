Altın yeni haftayı yükselişle açtı! Gram altın yine uçtu: İşte 13 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın rekorlara doymuyor. Haftanın ilk işlem gününü de yükselişle açan altın istikrarlı artışını sürdürüyor. 10 Ekim Cuma gününü 5 bin 345 TL'den açan gram altın, bugün 5 bin 442,52 TL'den işlem görüyor. Haftalardır rekor kıran altın fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 13 Ekim güncel altın fiyatları...

13 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.441,77 TL

SATIŞ: 5.442,52 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.166,00 TL

SATIŞ: 9.256,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 18.332,00 TL

SATIŞ: 18.518,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.551,00 TL

SATIŞ: 36.873,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.115,14 TL

SATIŞ: 5.345,55 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.047,45 dolar

SATIŞ: 4.048,03 dolar