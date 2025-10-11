Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası yükseliş! Gram altın bu rakamı gördü: İşte 11 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki iniş-çıkışlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün aniden düşüşe geçti. Dün sert düşüşle güne başlayan altın fiyatları 11 Ekim Cumartesi gününü yine yükselişle açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR YÜKSELDİ?

Dün günü 5 bin 345 TL'den açan gram altın yine istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın bugün 5.404,54 TL'den işlem görüyor.

11 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.403,76

Satış: 5.404,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.145,00

Satış: 9.270,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.290,00

Satış: 18.546,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.468,00

Satış: 36.928,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.017,95

Satış: 4.018,53