Altın fiyatlarında sert düşüş sonrası yükseliş! Gram altın bu rakamı gördü: İşte 11 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarındaki iniş-çıkışlar vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün aniden düşüşe geçti. Dün sert düşüşle güne başlayan altın fiyatları 11 Ekim Cumartesi gününü yine yükselişle açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 11 Ekim güncel altın fiyatları...
Dün günü 5 bin 345 TL'den açan gram altın yine istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Gram altın bugün 5.404,54 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.403,76
Satış: 5.404,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.145,00
Satış: 9.270,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.290,00
Satış: 18.546,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.468,00
Satış: 36.928,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.017,95
Satış: 4.018,53