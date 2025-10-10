Altın fiyatları geriledi! Rekor sonrası sert düşüş: İşte 10 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları rekorlara doymuyor. Haftalardır yükselişini sürdüren altın fiyatları dün 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesine yükseldi. 52 haftanın rekorunu kıran altındaki son gelişmelerde yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dün 5.443 lira seviyesini gören gram altın bugünü 5 bin 345 TL'den açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ekim güncel altın fiyatları...

10 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Gram altın alış: 5342.8820₺

Gram altın satış: 5345.0900₺

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8650.8670₺

Çeyrek altın satış: 8793.7573₺

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Yarım altın alış: 17304.4617₺

Yarım altın satış: 17617.1246₺

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Tam altın alış: 34501.15₺

Tam altın satış: 35073.32₺

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 35298.2899₺

Cumhuriyet altını satış: 35926.9235₺

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

Ata altın alış: 35299.5511₺

Ata altın satış: 35924.3877₺