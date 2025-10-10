Altın fiyatları geriledi! Rekor sonrası sert düşüş: İşte 10 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları rekorlara doymuyor. Haftalardır yükselişini sürdüren altın fiyatları dün 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesine yükseldi. 52 haftanın rekorunu kıran altındaki son gelişmelerde yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dün 5.443 lira seviyesini gören gram altın bugünü 5 bin 345 TL'den açtı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Ekim güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Gram altın alış: 5342.8820₺
Gram altın satış: 5345.0900₺
ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 8650.8670₺
Çeyrek altın satış: 8793.7573₺
YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Yarım altın alış: 17304.4617₺
Yarım altın satış: 17617.1246₺
TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Tam altın alış: 34501.15₺
Tam altın satış: 35073.32₺
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 35298.2899₺
Cumhuriyet altını satış: 35926.9235₺
ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?
Ata altın alış: 35299.5511₺
Ata altın satış: 35924.3877₺