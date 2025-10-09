Altın rekorunu tazeledi: Gram altın bu rakamı da gördü!

Güncel altın fiyatları her gün rekor üstüne rekor kırarak yükseliyor. Uzmanlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik durgunluk endişeleri ve merkez bankalarının rekor seviyedeki altın rezervleri oluşturmasının emtia üzerindeki artışa neden olduğunu savunuyor.

Gram altın Türkiye saati ile 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesinden işlem görüyor. 5.443 ile 52 haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

2025 yılı başından bu yana artış gösteren altın, ons bazında 4.000 dolar seviyesini de aşarak tüm zamanların zirvesine oturmuş oldu.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın: 9.213 lira

Yarım altın: 18.426 lira