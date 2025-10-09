Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

Altın rekorunu tazeledi: Gram altın bu rakamı da gördü!

Altın fiyatları rekora doymuyor. Döviz kurlarının baskılanması, jeopolitik gelişmeler, ekonomik durgunluk endişeleri güncel altın fiyatını rekora zorluyor. Gram altın Türkiye saati ile 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesine yükselerek 52 haftanın rekorunu kırdı. Peki çeyrek, yarım altın ne kadar?

09.10.2025
09.10.2025
saat ikonu 16:52

Güncel her gün rekor üstüne rekor kırarak yükseliyor. Uzmanlar, jeopolitik gerilimler, ekonomik durgunluk endişeleri ve merkez bankalarının rekor seviyedeki altın rezervleri oluşturmasının emtia üzerindeki artışa neden olduğunu savunuyor.

Altın rekorunu tazeledi: Gram altın bu rakamı da gördü!

Gram altın Türkiye saati ile 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesinden işlem görüyor. 5.443 ile 52 haftanın en yüksek seviyesini gören gram altın yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor.

Altın rekorunu tazeledi: Gram altın bu rakamı da gördü!

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

2025 yılı başından bu yana artış gösteren altın, ons bazında 4.000 dolar seviyesini de aşarak tüm zamanların zirvesine oturmuş oldu.

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 16.30 itibarıyla 5.443 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın: 9.213 lira

Yarım altın: 18.426 lira

