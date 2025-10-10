Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Ons altın, tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki son düşüşün arkasında iki temel etken öne çıktı. Bunlardan ilki, Gazze’de sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşması oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma, piyasaların risk algısını azaltarak güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi sonucu altın fiyatları aşağı yönlü hareket etti.

İkinci önemli neden ise ABD dolarındaki güçlenme oldu. Dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesine neden oldu. Böylece, ons altın 4.059 dolar seviyesinden 3.950 dolar bandına kadar geriledi.

Uzmanlar, bu düşüşün teknik açıdan bir düzeltme hareketi olduğunu belirtiyor. Altın, uzun süredir art arda gelen yükselişlerle rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu nedenle, bazı yatırımcıların kar satışına yönelmesi doğal bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, mevcut geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde birleşiyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirim döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için avantaj sağlıyor. Bu beklenti, orta ve uzun vadede altının değerini desteklemeye devam edebilir.

Deutsche Bank analistleri, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzaması halinde TÜFE verisinin ertelenebileceğine dikkat çekti. Bu olasılık, ekonomik belirsizliği artırarak piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir. Analistler, bu tür belirsizliklerin altın talebini yeniden güçlendirebileceğini belirtiyor.

Jeopolitik tansiyonun azalmasıyla birlikte yatırımcıların dikkati yeniden ekonomik verilere yöneldi. Uzmanlara göre, uzun vadede faiz indirimi süreci ve yüksek enflasyon beklentileri altın için destek unsurları olmaya devam edecek. Bu nedenle, mevcut düşüşlerin orta vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.