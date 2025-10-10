Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

Altın düşüşte! Rekor seviyelere ulaşan ons altın, Gazze’deki ateşkes gelişmeleri ve piyasalarda artan kar satışlarının etkisiyle sert bir geri çekilme yaşadı. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli liman talebi zayıflarken, dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturdu. Yatırımcılar altındaki düşüşün nereye kadar devam edebileceğini merak ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 17:14

piyasasında son günlerde dikkat çeken bir gerileme yaşanıyor. Ons altın, tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki son düşüşün arkasında iki temel etken öne çıktı. Bunlardan ilki, Gazze’de sağlanan ateşkes ve rehine takası anlaşması oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma, piyasaların risk algısını azaltarak güvenli liman talebini zayıflattı. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi sonucu altın fiyatları aşağı yönlü hareket etti.

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

İkinci önemli neden ise ABD dolarındaki güçlenme oldu. Dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşması, dolar cinsinden fiyatlanan altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi. Bu durum, özellikle kısa vadeli yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesine neden oldu. Böylece, ons altın 4.059 dolar seviyesinden 3.950 dolar bandına kadar geriledi.

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

Uzmanlar, bu düşüşün teknik açıdan bir düzeltme hareketi olduğunu belirtiyor. Altın, uzun süredir art arda gelen yükselişlerle rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu nedenle, bazı yatırımcıların kar satışına yönelmesi doğal bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, mevcut geri çekilmenin kalıcı olmayabileceği görüşünde birleşiyor. ABD Merkez Bankası’nın () faiz indirim döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Faizlerin düşmesi, getirisi olmayan altın için avantaj sağlıyor. Bu beklenti, orta ve uzun vadede altının değerini desteklemeye devam edebilir.

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

Deutsche Bank analistleri, ABD federal hükümetinin kapanmasının uzaması halinde TÜFE verisinin ertelenebileceğine dikkat çekti. Bu olasılık, ekonomik belirsizliği artırarak piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir. Analistler, bu tür belirsizliklerin altın talebini yeniden güçlendirebileceğini belirtiyor.

Altın neden düştü? Düzeltme dönemi başladı

Jeopolitik tansiyonun azalmasıyla birlikte yatırımcıların dikkati yeniden ekonomik verilere yöneldi. Uzmanlara göre, uzun vadede süreci ve yüksek beklentileri altın için destek unsurları olmaya devam edecek. Bu nedenle, mevcut düşüşlerin orta vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#fed
#altın
#altın
#gram altın
#enflasyon
#forex
#faiz indirimi
#altın fiyatı
#Altın Alım Satım
#Gram Altın Fiyatı
#1 Gram Altın
#Jeopolitik Riski
#Altın Alım Satımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.