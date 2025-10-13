Serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'da büyük coşku ile karşılandı!

Hamas ve işgalci İsrail bugün ateşkes anlaşması kapsamında esir takasına başladı. Önce Hamas elindeki 20 esiri 2 grup şeklinde serbest bıraktı. Şimdi de İsrail elindeki bin 966 Filistinliyi serbest bırakmaya başladı. İsrail tarafından serbest bırakılan Filistinli tutukluların bir kısmını taşıyan otobüsler Batı Şeria'ya ulaştı. Aylardır esir olan Filistinliler büyük bir coşkuyla karşılandı.