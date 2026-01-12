Gram altın ralliye başladı! Filiz Eryılmaz: Elinde altın olan yatırımcılar yarını beklesin

Piyasanın ikiye ayrıldığını belirten Eryılmaz, "70 doların altına inerse gümüş sert satış gelebilir ama altın tarafında hiç öyle düşünmüyorum. Açıkçası altını diri tutan nedenler masada durmaya devam ediyor. Aksine ben altının rekorunu tazeleme ihtimalini daha güçlü görüyorum yakın vadede, olsa olsa yatayda dinlenir. Bakın altında hafif böyle teknik bir yatar sıkışma var bu hafta. Eğer bir rekor daha gelirse FOMA etkisi biraz daha güçlenir" dedi.