Gram altın ralliye başladı! Filiz Eryılmaz: Elinde altın olan yatırımcılar yarını beklesin

Ocak 12, 2026 10:37
1
altın yatırımcısı gram altın

Ons altın 4.600 doları, gram altın ise 6.380 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Jeopolitik gerilimler ve Fed üzerindeki baskı nedeniyle gerilen piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Ekonomist Do. Dr. Filiz Eryılmaz altın için rekor haftası olan bu hafta üzerine çok kritik analizlerde bulunarak elinde altın olan yatırımcıları uyardı.
 

2
fed başkanı powell

POWELL'A SORUŞTURMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Adalet Bakanlığının Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak kendisine yönelik bir cezai iddianame tehdidinde bulunduğunu duyurdu.
 

3
ABD ENFLASYON VERİSİ

ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR

Piyasalar Salı günü FED’in açıklayacağı ve para politikası için de kritik öneme sahip olan ABD TÜFE verisine odaklandı.
 

4
ALTIN NE KADAR OLDU?

ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın 31 Aralık 2025 tarihinde 5,960.53 TL iken bugün 6 bin 380 TL rekorunu kırdı. Ons altın ise 4.601 dolarla yeni zirve seviyelerini gördü. Şu sıralar ise ons altın 4.577 dolar seviyesinde dengelenmeye çalışıyor.
 

5
filiz eryılmaz

Doç Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş için katıldığı bir televizyon kanalında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, ABD enflasyon verisi öncesi kritik uyarıyı yaptı: 'FOMO etkisiyle yeni zirveler görebiliriz. İşte gram ve ons altın için o tarihler...
 

6
ALTIN REKORU GELİYOR

ALTIN REKORU GELİYOR

ABD'de salı günü enflasyonun açıklanacağını kaydeden Eryılmaz, "Dolayısıyla eğer enflasyon iyi bir veri gelirse bu anlattığım detaylarla altın tarafında rekor görmek beni hiç şaşırtmaz. Velev ki, rekor görmedik diyelim altında bu saatten sonra yakın vadede güçlü düzeltme düşüş falan beklememek lazım. Altında yakın vadede ben rekorunu göreceğimizin kanaatindeyim" sözlerini kullandı.
 

7
altın fiyatları

Piyasanın ikiye ayrıldığını belirten Eryılmaz, "70 doların altına inerse gümüş sert satış gelebilir ama altın tarafında hiç öyle düşünmüyorum. Açıkçası altını diri tutan nedenler masada durmaya devam ediyor. Aksine ben altının rekorunu tazeleme ihtimalini daha güçlü görüyorum yakın vadede, olsa olsa yatayda dinlenir. Bakın altında hafif böyle teknik bir yatar sıkışma var bu hafta. Eğer bir rekor daha gelirse FOMA etkisi biraz daha güçlenir" dedi.

 

8
FED'İN FAİZ KARARI

FED'İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Fed'in 22 Ocak'ta pas geçmesini beklediğini ifade eden Eryılmaz, "Şu an piyasa ilk faiz indirimini Haziran'da bekliyor. Cuma günü Nisan'da bekliyordu. Cuma günü Amerika'nın tarım dışı istihdam verisi geldi. Hatta görece şahin bile durabilir piyasanın beklediğinden" deyip sözlerini noktaladı.

 

