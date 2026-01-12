Karlı yolda can pazarı! Yolcu otobüsü tıra saplandı

Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş mevkiinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım adeta bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Akşam saatlerinde Tokat istikametine seyir halinde olan H.Ö. yönetimindeki 60 BD 891 plakalı Topcan firmasına ait yolcu otobüsü, kayganlaşan zeminde kontrolü kaybederek önünde ilerleyen 55 BLC 53 plakalı demir yüklü tırın dorsesine şiddetle saplandı.

KURTARMA EKİPLERİ SIKIŞAN YOLCULARI KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, metal yığınına dönen araç içerisinde sıkışan yolcuları çıkarmak için zamanla yarışırken, kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere 12 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tokat’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Karşı şeritten geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan bu dehşet anlarıyla ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı geniş çaplı inceleme ise titizlikle devam ediyor.