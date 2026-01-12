Sosyal medyayı sallayan video: Gökyüzünde süzülen "gerçek dışı" yapının aslı astarı belli oldu

Çinli gazeteci Li Zexin, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoda Sichuan Eyaleti semalarında süzülen devasa bir hava rüzgar türbinini görüntüledi. Görenleri hayrete düşüren görüntülerde, yapının büyüklüğü dikkat çekiyor.

TSİNGHUA ÜNİVERSİTESİ VE BİLİMLER AKADEMİSİ İMZASI

Paylaşılan görüntülerdeki mekanizmanın, Linyi Yunchuan şirketine ait "Stratosferik Yüzer Rüzgar Enerjisi Sistemleri" (SAWES) projesinin bir prototipi olduğu belirtiliyor.

Şirket profiline göre, söz konusu platform sadece tek bir firmanın ürünü de değil. Arkasında Tsinghua Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü gibi dev kurumların ortaklığı yatıyor.

Gazeteci Li, X hesabından yaptığı açıklamada karşılaştığı manzarayı "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.