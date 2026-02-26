Fenerbahçe Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur taraftarların gündeminde yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşmanın ardından son 16 turu bileti sahibini bulacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST'I YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Nattingham Forest ile UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan kritik karşılaşmada sarı-lacivertliler 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe bugün oynanacak olan rövanş mücadelesinde mağlubiyet veya beraberlik alırsa UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Galibiyet durumunda ise skorlar kritik rol oynayacak. Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı 3-0 normal sürede yenerse maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı durumda son 16 biletinin sahibini penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe normal sürede Nottingham Forest'ı 4 veya daha farklı skorla yenerse UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ SON 16 MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Danimarka ekibi Midtjylland veya İspanyol ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin son 16 turu rakibi kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

FENERBAHÇE NOTTİNGHAM FOREST KADRO DEĞERLERİ

Transfermarkt tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin 236.50, Nottingham Forest'ın ise 591.60 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Fenerbahçe'de piyasa değeri açsından en değerli futbolcu olarak ise 28 milyon Euro ile Matteo Guendouizi ön plana çıkıyor. Nottingham Forest'ta ise 65 milyon Euro ile Morgan Gibbs-White yer alıyor.