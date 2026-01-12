Menü Kapat
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

Altın fiyatları yeniden tarihi rekorunu kırarak zirveye oturdu. Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesini deneyimledi. Finans Analisti İslam Memiş TGRT Haber canlı yayınında altın bozdurmak için en uygun tarihi açıkladı ve gram altın fiyatının 8 bin liraya yükseleceğini söyleyerek tüm yatırımcıları uyardı!

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 13:01

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarındaki yeni rekor denemelerinin nereye kadar yükseleceği hakkında bilgi vererek kullandığı teknolojiyle dolandırıcıların tuzağını bozdu.

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

Memiş, gram altın 6 bin 450 lira civarında seyrederken, yükselişlerde jeopolitik gelişmeler belirleyici olduğunu söyledi. Özellikle İran başta olmak üzere Orta Doğu’daki tansiyonun piyasalar tarafından yakından izlendiğini ifade eden Memiş, sabah saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın kameralar önünde yaptığı sert açıklamaların da altın ve gümüş fiyatlarını yükselttiğini açıkladı. Powell'ın kritik açıklamaları sonrasında değerli metaller ve piyasadaki tüm enstrümanların yükselmesini piyasanın yön arayışı olarak değerlendirdi.

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

GRAM ALTIN 8 BİN LİRAYA FIRLAYACAK

Gram altın tarafında yılın ilk yarısına ilişkin hedefini de paylaşan Memiş, 8 bin lira seviyesinin sürpriz olmadığını dile getirdi. Yılın ikinci yarısında ise 2025’te olduğu gibi yüzde 100’ün üzerinde bir getiri beklemediğini ifade eden Memiş, "Yılın ilk yarısında ons altında 4 bin 800 dolar seviyesi konuşulurken, elinde altın biriktirip nakde çevirmek isteyen yatırımcılar içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirebilir" dedi.

Jeopolitik risklerin yüksek seyrettiği bir ortamda 4 bin 800 dolar ons, 8 bin lira gram altın seviyelerinin sürpriz olmayacağını vurgulayan Memiş, bu seviyelerin aşılması halinde yeni direnç noktalarının gündeme gelebileceğini söyledi. Ancak belli bir yükselişin ardından mutlaka bir düzeltme beklediğini belirten Memiş, kısa vadede belirsizliğin çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

Rusya-Ukrayna hattında yaşanabilecek gelişmelerin de fiyatlarda düşüşe neden olabileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların orta ve uzun vadeli bakarak sabırlı olmasını söyledi.

Borsa İstanbul’a da değinen Memiş, endeksin 12 bin 354 puan seviyesinde olduğunu, bugün hemen tüm enstrümanlarda yükseliş yaşandığını söyledi. Piyasanın net bir yön belirleyemediğini ifade eden Memiş, "Stresli bir haftaya başladık. Piyasalar her gelişmeden etkileniyor ve birlikte hareket ediyor. Bu da belirsizliğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT!

Gümüş piyasasında ise altından farklı bir tablo olduğunu belirten Memiş, fiziki gümüşe erişimin zorlaştığını söyledi. Gümüşte randevulu satışların başladığını, piyasada ürün bulunmadığını ifade eden Memiş, bu durumun dolandırıcıları da harekete geçirdiği uyarısında bulundu. İnternet üzerinden satılan gümüşlerde sahte ürün riskinin arttığını vurgulayan Memiş, külçe gümüşe işçilik maliyetlerinin de eklendiğini hatırlatarak yatırımcıları uyardı.

Gram altın için 8 bin lira alarmı! İslam Memiş canlı yayında yatırımcıları uyardı

"Altınla gümüşü çıplak gözle ayırt edemezsiniz" diyen Memiş, vatandaşların bu noktada teknolojiden yararlanması gerektiğini söyledi. Gelişmiş cihazlar sayesinde ellerindeki ürünün gerçekten altın ya da gümüş olup olmadığının anlaşılabileceğini belirten Memiş, özellikle online alışverişlerde çok daha dikkatli olunması çağrısında bulundu.

