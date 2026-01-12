Menü Kapat
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Francesco Farioli imzayı attı: Porto'da dikkatleri üzerine çekmişti!

Porto'nun genç teknik direktörü Francesco Farioli, şu ana kadar ki istatistikleriyle Portekiz devinden tam not aldı. Esasen ise 2025 Temmuz'unda mavi beyazlıları çalıştırmaya başlayan Francesco Farioli, gösterdiği özel performansla yeni kontrata hak kazandı.

Francesco Farioli imzayı attı: Porto'da dikkatleri üzerine çekmişti!
12.01.2026
12.01.2026
saat ikonu 17:58

Porto'da Francesco Farioli etkisi devam ediyor. Halihazırda Portekiz ekibiyle ligi domine eden 36 yaşındaki İtalyan, Porto yönetiminden yeni bir sözleşme önerisi aldı ve kontratını 2028 yazına kadar uzattı.

Francesco Farioli imzayı attı: Porto'da dikkatleri üzerine çekmişti!

PORTO'DA FRANCESCO FARIOLI RÜZGÂRLARI

Ajax'ta son haftalarda şampiyonluk kaybeden Francesco Farioli, ardından ise sıkıntılı dönemlerden geçen Porto'ya imza atmış ve adeta tüm istatistikleri alt üst etmişti! Zira genç antrenör; şu ana kadar ligde 17 maça çıktı ve 16 galibiyet ile 1 beraberlik alarak, rakiplerine gövde gösterisi yaptı ve zirveyi perçinledi.

Francesco Farioli imzayı attı: Porto'da dikkatleri üzerine çekmişti!

AJAX'TA DA SES GETİRMİŞTİ

Francesco Farioli, Hollanda deviyle 54 müsabakada bulunmuş ve maç başına 2.09 puan istatistiği oluşturmuştu.

FRANCESCO FARIOLI'NİN PORTO ORTALAMASI KAÇ?
Potansiyeliyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden İtalyan taktisyen, şu anda Porto ile maç başına 2.63 puan ortalaması yakaladı.
