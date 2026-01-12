Francesco Farioli imzayı attı: Porto'da dikkatleri üzerine çekmişti!

Porto'da Francesco Farioli etkisi devam ediyor. Halihazırda Portekiz ekibiyle ligi domine eden 36 yaşındaki İtalyan, Porto yönetiminden yeni bir sözleşme önerisi aldı ve kontratını 2028 yazına kadar uzattı.

PORTO'DA FRANCESCO FARIOLI RÜZGÂRLARI

Ajax'ta son haftalarda şampiyonluk kaybeden Francesco Farioli, ardından ise sıkıntılı dönemlerden geçen Porto'ya imza atmış ve adeta tüm istatistikleri alt üst etmişti! Zira genç antrenör; şu ana kadar ligde 17 maça çıktı ve 16 galibiyet ile 1 beraberlik alarak, rakiplerine gövde gösterisi yaptı ve zirveyi perçinledi.

AJAX'TA DA SES GETİRMİŞTİ

Francesco Farioli, Hollanda deviyle 54 müsabakada bulunmuş ve maç başına 2.09 puan istatistiği oluşturmuştu.