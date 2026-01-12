Çoban, yaban domuzunun saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Muş'ta ormanlık alanda hayvanlarını otlatan çoban Abuzer Güngör, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Domuzun üzerine doğru hamle yapması üzerine Güngör hızla ağaçların arkasına geçerek kendini korumaya çalıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan çoban köpeği de domuzun üzerine doğru atılarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan tehlikeli anlar, çobanın cep telefonu kamerasına yansıdı.