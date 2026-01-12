Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

2025 yılında rekorlara doymayan altın kısa bir nefeslenmenin ardından 2026 yılında da yükselişine devam ediyor. Venezuela krizinin yatırımcıyı güvenli limanlara itmesi altında yeni rekor seviyelerinin test edilmesine neden oluyor. İşte haftanın ilk işlem gününde gram, çeyrek altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 08:52

Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...

Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Gram altın 12 Ocak Pazartesi sabahı 08.45 itibarıyla 6302.0806'den alınırken 6356.1075 TL'den satılıyor.

Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Çeyrek Altın Fiyatı


ALIŞ FİYATI: 10563.9245

SATIŞ FİYATI 10779.5148

Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Yarım Altın Fiyatları

ALIŞ FİYATI: 21126.1433

SATIŞ FİYATI: 21557.2891

Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Cumhuriyet Altını

ALIŞ FİYATI 43490.3822

SATIŞ FİYATI 43929.679

ONS altın da aynı saatlerde 4.582 dolardan işlem görüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'can yakan süreç' uyarısı! 'Elinde Türk Lirası olanlar...'
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.