Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...

Gram altın 12 Ocak Pazartesi sabahı 08.45 itibarıyla 6302.0806'den alınırken 6356.1075 TL'den satılıyor.

Çeyrek Altın Fiyatı



ALIŞ FİYATI: 10563.9245

SATIŞ FİYATI 10779.5148

Yarım Altın Fiyatları

ALIŞ FİYATI: 21126.1433

SATIŞ FİYATI: 21557.2891

Cumhuriyet Altını

ALIŞ FİYATI 43490.3822

SATIŞ FİYATI 43929.679

ONS altın da aynı saatlerde 4.582 dolardan işlem görüyor.