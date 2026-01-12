Altın durdurulamıyor! Pazartesiye de rekorla başladı: İşte gram altının yeni fiyatı

Kategoriler
Yılbaşından itibaren yükselişe geçerek rekor tazeleyen altın fiyatları yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altındaki son gelişmeler piyasaların ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatlarında son durum...
Gram altın 12 Ocak Pazartesi sabahı 08.45 itibarıyla 6302.0806'den alınırken 6356.1075 TL'den satılıyor.
ALIŞ FİYATI: 10563.9245
SATIŞ FİYATI 10779.5148
ALIŞ FİYATI: 21126.1433
SATIŞ FİYATI: 21557.2891
ALIŞ FİYATI 43490.3822
SATIŞ FİYATI 43929.679
ONS altın da aynı saatlerde 4.582 dolardan işlem görüyor.