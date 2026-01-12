TOKİ Bayburt kura sonuçları 2026 tam liste! Asil ve yedek TOKİ Bayburt isim listesi açıklandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bayburt'ta 723 konut inşa edilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bayburt genelinde projeye 6 bin 237 vatandaş başvuru yaptı. En çok başvuru 5080 ile merkez ilçesinde gerçekleşti. TOKİ Bayburt kura çekimleri ise bugün saat 17.00'de Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ Bayburt kura çekimi YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise TOKİ Bayburt kura sonuçları gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından TOKİ Bayburt kura sonuçları isim listesi ve nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

TOKİ BAYBURT KURA SONUÇLARI 2026 İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ Bayburt kura çekimleri bugün saat 17.00'da başladı. Noter huzurunda ve canlı bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından 723 konutun hak sahibi belli oldu. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Bayburt'ta inşa edilecek olan 723 konutun hak sahiplerinin isim listesi ise henüz TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılmadı. TOKİ Bayburt projesine başvuru yapan vatandaşlar e-Devlet sistemi aracılığıyla kura sonucunda isimlerinin çıkıp, çıkmadığını araştırabiliyorlar. Ayrıca TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayın tekrarı aracılığıyla kura listesine erişim sağlayabilirler. Canlı yayın tekrarına ulaşmak için vatandaşların TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yapması ve "Canlı" sekmesinden "500 BİN SOSYAL KONUT BAYBURT HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklamaları yeterli olacaktır. TOKİ'nin resmi YouTube kanalında bugüne kadar gerçekleştirilmiş bütün kura çekimlerinin yayın tekrarları bulunuyor.

TOKİ tarafından isim listesinin tamamının ise önümüzdeki günlerde "evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari" adresinden duyurulması bekleniyor. Şu ana kadar kura çekimleri gerçekleştirilen illerin neredeyse tamamının sonuçlarına erişim sağlanabiliyor.

TOKİ BAYBURT İNŞA EDİLECEK KONUTLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI

TOKİ tarafından Bayburt'un merkez ilçesinde 551, Aydıntepe ilçesinde 30 ve Demirözü ilçesinde 142 olmak üzere toplam 723 konut inşa edilecek.

TOKİ BAYBURT KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 500 bin konut projesi kapsamında konutların inşasına 2025 Kasım ayı itibarıyla başlandı. 2027 Mart ayı itibarıyla ise ilk konutların teslimatına başlanacağı belirtildi.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe