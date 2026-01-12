Menü Kapat
İstanbul Valiliğinden uyarı geldi: Yarın kar var, dondurucu soğuklar sürecek!

İstanbul'da bugün şehrin yükseklerinde etkili olan kar yağışının ardından yarın için de İstanbul Valiliği uyarı yaptı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği vurgulanırken 4 günlük hava tahmin raporu paylaşıldı.

İstanbul'da yeni yıldan itibaren lodos şeklinde etkili olan hava durumu yerini sonunda kar yağışına bıraktı. Mevsim normallerinin altına inen hava dondurucu etkisini sürdürürken Valilik salı günü için hava durumu raporunu yayımladı.

İstanbul Valiliğinden uyarı geldi: Yarın kar var, dondurucu soğuklar sürecek!

HAFTA ORTASI KAR YERİNİ YAĞMURA BIRAKACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."

İstanbul Valiliğinden uyarı geldi: Yarın kar var, dondurucu soğuklar sürecek!

Açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.

