İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

İstanbul okullar tatil mi son dakika valilik açıklaması ile takip ediliyor. 13 Ocak İstanbul’da okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından son dakika tatil kararı açıklamaları ile araştırılmakta. İstanbul’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, öğrenciler ve veliler gözlerini 13 Ocak Salı gününe çevirdi. 12 Ocak Pazartesi günü kent genelinde yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından, yeni gün için resmi açıklamalar yakından izleniyor. Valilik ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak olası duyuruların, hava koşullarının seyrine göre şekillenmesi bekleniyor. Kent genelinde buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okulların durumu merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 13 Ocak İstanbul’da yarın okulların tatil durumu ve güncel açıklamalar…

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 18:37
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 19:43

İstanbul’da olumsuz hava koşullarının ardından eğitim öğretime ilişkin kararlar gündemdeki yerini koruyor. 13 Ocak Salı günü için gözler İstanbul Valiliği’nden gelebilecek resmi açıklamalara çevrildi.

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

13 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve çeşitli tahmin kaynaklarına göre 13 Ocak Salı günü İstanbul’da soğuk hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın -1 derece civarında, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık değerlerinin daha düşük seviyelere inebileceği bildirildi. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

Kent genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, yer yer kar yağışı ya da karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. 12 Ocak’taki yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde, özellikle yüksek kesimler ve Avrupa Yakası’nda kar örtüsünün korunabileceği ifade edildi. Buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu, rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvette eseceği ve özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde okullar için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından il genelini ya da ilçeleri kapsayan resmi bir eğitim arası duyurusu yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime devam edilmesi planlanıyor. 12 Ocak Pazartesi günü için tatil kararı şu açıklama ile duyurulmuştu:

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

Yetkililer, kar tatili kararlarının hava koşullarına bağlı olarak kısa süre içinde alınabildiğini hatırlatıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ya da ulaşımda ciddi sorunlar yaşanması halinde, akşam saatlerinde veya gece yeni bir duyurunun paylaşılabileceği belirtiliyor. Güncel bilgilere İstanbul Valiliği’nin resmi kanalları, AKOM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden ulaşılabilecek.

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmişti. Bu karar, resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar ve halk eğitim merkezlerini de kapsadı. Alınan bu kararın ardından 13 Ocak için beklentiler yeniden arttı.

İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

Ancak şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için benzer bir son dakika tatil açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından il genelinde ya da ilçelere özel yeni bir karar duyurulması halinde kamuoyunun resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği kaydedildi. Kararların hava koşullarındaki gelişmelere göre şekillenebileceği ifade ediliyor.

