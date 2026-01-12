İstanbul okullar tatil mi? 13 Ocak Salı İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor

İstanbul’da olumsuz hava koşullarının ardından eğitim öğretime ilişkin kararlar gündemdeki yerini koruyor. 13 Ocak Salı günü için gözler İstanbul Valiliği’nden gelebilecek resmi açıklamalara çevrildi.

13 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve çeşitli tahmin kaynaklarına göre 13 Ocak Salı günü İstanbul’da soğuk hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde en düşük sıcaklığın -1 derece civarında, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık değerlerinin daha düşük seviyelere inebileceği bildirildi. 5 günlük MGM hava tahmin raporu şöyledir:

Kent genelinde havanın çok bulutlu geçeceği, yer yer kar yağışı ya da karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor. 12 Ocak’taki yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde, özellikle yüksek kesimler ve Avrupa Yakası’nda kar örtüsünün korunabileceği ifade edildi. Buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu, rüzgarın kuzeydoğu yönünden orta kuvvette eseceği ve özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ 13 OCAK?

13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde okullar için alınmış bir tatil kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği tarafından il genelini ya da ilçeleri kapsayan resmi bir eğitim arası duyurusu yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda resmi ve özel tüm okullarda eğitim öğretime devam edilmesi planlanıyor. 12 Ocak Pazartesi günü için tatil kararı şu açıklama ile duyurulmuştu:

Yetkililer, kar tatili kararlarının hava koşullarına bağlı olarak kısa süre içinde alınabildiğini hatırlatıyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ya da ulaşımda ciddi sorunlar yaşanması halinde, akşam saatlerinde veya gece yeni bir duyurunun paylaşılabileceği belirtiliyor. Güncel bilgilere İstanbul Valiliği’nin resmi kanalları, AKOM ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinden ulaşılabilecek.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmişti. Bu karar, resmi ve özel okulların yanı sıra kurslar ve halk eğitim merkezlerini de kapsadı. Alınan bu kararın ardından 13 Ocak için beklentiler yeniden arttı.

Ancak şu ana kadar 13 Ocak Salı günü için benzer bir son dakika tatil açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından il genelinde ya da ilçelere özel yeni bir karar duyurulması halinde kamuoyunun resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği kaydedildi. Kararların hava koşullarındaki gelişmelere göre şekillenebileceği ifade ediliyor.