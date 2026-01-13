Hurda teşvikiyle ilgili yeni kanun teklifi! Hurda teşviki yasası 2026 ne zaman çıkacak, kaç yaş üstü araçları kapsayacak?

Yeniden Refah Partisi İstanbul milletvekili Doğan Bekin, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifini, TBMM Plan ve Bütçe Başkanlığına sundu. Kanun teklifinde trafikteki eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların yerini, daha güvenli ve çevreci modellere bırakması için “Hurda teşviki” yasasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine ÖTV indirimi, vergi avantajı ve çeşitli finansal kolaylıklar sunularak yeni araç alımının vatandaşlar için cazip hale getirilmesi gerektiği aktarıldı. Hurda teşvikiyle beraber sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler ise yasa teklifinin sonucuna odaklandı. Peki Hurda teşviki çıktı mı, hangi araçlar alınabilecek? İşte, Hurda teşviki son dakika gelişmeleri…

HURDA TEŞVİKİYLE İLGİLİ YENİ KANUN TEKLİFİ SUNULDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Doğan Bekin, Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Meclis Başkanlığına sundu. Kanun teklifi 13 Kasım 2025 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulurken henüz komisyondan geçmedi. Komisyonda milletvekillerinin görüşülmesi ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

HURDA TEŞVİKİ 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hurda teşviki kanun teklifinin yasalaşması için milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu’nda onaylaması gerekmektedir. Kanun teklifi komisyonda bulunurken henüz

Genel Kurulda bir konuda karar alınması için karar yeter sayısı gerekmektedir. TBMM’de yer alan bilgiye göre genel kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğu yani yarısından fazla ile karar alınır. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının ¼’ünün bir fazlası olan 151’den az olamaz. Örneğin 400 milletvekilinin katıldığı bir toplantıda karar alınabilmesi için en az 201 milletvekilinin kabul ya da ret yönünde oy kullanması gerekir.

Karar yeter sayısının bulunmadığı durumda birleşime ara verilir, aradan sonra oylama tekrarlanır, Üst üste yapılan 3 oylamada karar yeter sayısı yoksa birleşim kapatılır.

HURDA TEŞVİKİ ŞARTLARI NELER OLACAK?

Yeniden Refah Partisi tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinde madde gerekçeleri şu şekilde ifade edildi. “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan 20 yaş ve üzerindeki araçların

trafikten kaldırılması ve bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkarılması, araç

sahiplerinin ilk iktisabında özel tüketim vergisinin alınmaması amaçlanmıştır.”

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmıştır.