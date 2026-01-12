Fenerbahçe'de yıldız hücumcu transferi: Ocak ve Haziran aylarında iki taksitlik ödeme!

Fenerbahçe'de Ademola Lookman transferi için yeni bir formül bulundu. Halihazırda Atalanta ile kiralık bir anlaşma yapmakta zorlanan Fenerbahçe, Ademola Lookman için transfer bütçesini farklı şekilde dengelemeyi tasarladı.

FENERBAHÇE'DE ADEMOLA LOOKMAN TRANSFERİ İÇİN İKİ TAKSİT

Fenerbahçe'de Ademola Lookman ısrarı devam ediyor. Yıldız hücumcu için uzun zamandır temaslarda bulunan Fenerbahçe, Atalanta ile satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapmak istemiş ama Serie A ekibi reddetmişti! An itibarıyla ise sarı lacivertliler, Ademola Lookman'ın bonservisini ikiye bölmeyi gündemine aldı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ HÜCUMCU TRANSFERİ İÇİN OCAK VE HAZİRAN FORMÜLÜ

Ademola Lookman'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, yıldız hücumcunun bonservisini de Ocak ve Haziran ödemeli olarak iki taksite ayırdı. Esasen ise Süper Lig devi, Ademola Lookman'a bu ay imza attırmak ve zorunlu bir taksitlendirme anlaşmasıyla ödemenin yarısını Haziran'a bırakmak istiyor! İlave olarak da Fenerbahçe; bu formülle birlikte, ara transfer dönemindeki forvet takviyesi için de bütçesini dengelemiş olacak.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yaklaşık 40 milyon Euro bonservis ödeyeceği Ademola Lookman; bu sezon Atalanta ile 16 maça çıkmış ve 1153 dakikalık zaman diliminde, 3 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZ HÜCUMCU TRANSFERİNE ÖNDER ÖZEN'DEN FARKLI AÇILIM

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Ademola Lookman için bu sezonki istatistiklerin yanıltıcı olduğunu ifade eden Önder Özen, geçtiğimiz günlerde yıldız hücumcu konusunda çok net konuşmuş ve Atalanta'dan ayrılmak istediği için performansının inişli çıkışlı olduğunu ifade etmişti. Son olarak da deneyimli spor yöneticisi, Ademola Lookman hamlesinin Fenerbahçe adına her halükârda işlevsel olacağını belirtmişti.