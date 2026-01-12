Menü Kapat
Yaşam
E-Okul dijital karne notu nasıl öğrenilir e-Karneye nasıl bakılır? VBS giriş ekranı

16 Ocak Cuma günü karnelerini almak üzere okullara gidecek olan öğrencilerin gündeminde bulunuyor. Karnelerini yüz yüze alamayacak öğrenciler ise E-Okul ekranından dijital olarak karnelerini görüntüleyebilecek. Peki, e okul VBS'ye öğrenci sınav notları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler 16 Ocak Cuma günü karnelerini alıp sömestr tatilinin keyfini çıkarmaya başlayacak.

16 Ocak Cuma günü okula gidemeyecek olan öğrenciler karne notlarını ve devamsızlık bilgilerini içeren ilk döneme ait karnelerini E-Karne ile dijital olarak inceleyebilecek.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekiyor.

Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız istenmektedir.

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı inceleyebilirsiniz.

E-KARNE NASIL ALINIR?

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

Arama alanına e-okul yazdığımızda altta açılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi sistemini seçin.

Alttaki şekilde öğrenci listesi açılıyor.

Karşısında bulunan Veli Bilgilendirme sistemini tıklayın.

Bizi Bakanlığımız e-okul sistemine yönlendirecektir.

Tamamı tıklayarak e-okul veli bilgilendirme sistemine giriyoruz.

Bu ekranda sol tarafta yer alan e-karneyi tıkladığımızda yeni bir ekran açılır, bu ekranda Gösterici seçeneklerinden PDF İndir seçin.

Ardından Ekran Raporlarının altında bulunan klasör işaretini tıklayarak öğrencimizin e-karnesine ulaşın.

Yeni açılan alttaki şekilde e-karne ekranının üstünde yer alan yazıcı simgesini tıklayarak yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.

