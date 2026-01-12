Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray kış transfer döneminin ilk takviyesini Raphael Onyedika ile gerçekleştirdi. Başarılı orta saha ön liberonun yanı sıra stoper olarak da görev alabiliyor. Haberlerle birlikte Onyedika’nın yaşı, piyasa değeri ve performansı da merak uyandırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 18:53
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 18:53

Kış transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, sessizliğini Raphael Onyedika ile bozmaya hazırlanıyor.

Africafoot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi

Club Brugge'un Onyedika için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı ancak Galatasaray'ın pazarlıklarda bu rakamı 23 milyon euroya indirdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Onyedika ile bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacağı ve 1 milyon euro ücret ödeyeceği belirtildi.

Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi

RAPHAEL ONYEDİKA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya’nın Imo eyaletinde doğdu.

2026 yılı başı itibarıyla 24 yaşında olan futbolcu, profesyonel kariyerini Belçika’nın köklü kulüplerinden Club Brugge formasıyla sürdürüyor.

Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi

Futbola ülkesinde FC Ebedei altyapısında başlayan Onyedika, 2019 yılında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland tarafından kadroya dahil edildi.

Nijeryalı futbolcu, 2022 yazında Belçika devi Club Brugge’a transfer oldu.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.