Raphael Onyedika kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Galatasaray'ın ilk transferi

Kış transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, sessizliğini Raphael Onyedika ile bozmaya hazırlanıyor.

Africafoot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Onyedika transferi için Club Brugge ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Club Brugge'un Onyedika için kapıyı 25 milyon eurodan açtığı ancak Galatasaray'ın pazarlıklarda bu rakamı 23 milyon euroya indirdiği iddia edildi.

Galatasaray'ın Onyedika ile bir yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalayacağı ve 1 milyon euro ücret ödeyeceği belirtildi.

RAPHAEL ONYEDİKA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya’nın Imo eyaletinde doğdu.

2026 yılı başı itibarıyla 24 yaşında olan futbolcu, profesyonel kariyerini Belçika’nın köklü kulüplerinden Club Brugge formasıyla sürdürüyor.

Futbola ülkesinde FC Ebedei altyapısında başlayan Onyedika, 2019 yılında Danimarka temsilcisi FC Midtjylland tarafından kadroya dahil edildi.

Nijeryalı futbolcu, 2022 yazında Belçika devi Club Brugge’a transfer oldu.