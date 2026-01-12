Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

Haftanın ilk gününde yurt genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle peş peşe tatil kararları gelmişti. İstanbul’da okullar Pazartesi günü tatil olurken Ankara'da ise kırsalda taşımalı eğitime ara verildi. Benzer şekilde Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) ve Gümüşhane’de okullar tatil oldu. Salı günü ise bazı illerde kar yağışı etkili olurken birçok ilde olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni değerlendirmede ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edildi. Yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul’da ise ilçe ilçe kar yağışı görülüyor. Peki Yarın (13 Ocak) okullar tatil mi, hangi ilçelerde? İşte, 13 Ocak kar tatili olan iller ve ilçeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 14:36

MGM tahminlerine göre Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde 20 cm ve üzeri bekleniyor. Bingöl, Erzurum karayolu trafiğe kapatılırken ’da ise kar yağışı özellikle Silivri, Çatalca gibi ülkelerde görülüyor. Avrupa Yakası’nda ise Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek bölgelerde kar yağışı sürüyor. 12 ilde kar yağışı sonrası okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Meteorolojik hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda önlem almak amacıyla okullarda tatil kararı il veya ilçe bazlı alınabiliyor. Peki 13 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarda son durum…

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yeni haftanın ilk gününde 12 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) Gümüşhane’nin yanı sıra İstanbul’da okullar tatil edildi. Ankara’da ise taşımalı eğitim yapan okullar tatil oldu. 13 Ocak Salı günü ise iller için değerlendirmeler devam ediyor. 13 Ocak Salı günü şu an için sadece Tunceli ilinde kar tatili olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgili ilin valilikleri üzerinden resmi açıklamaları takip edebilirler.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Arnavutköy yağış aralıklarla devam ediyor. Benzer şekilde Bahçelievler ve Bakırköy’de ise sulu kar yağıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. 13 Ocak Salı günü için değerlendirmeler devam ediyor. İstanbul için henüz il genelinde veya ilçe bazlı kar tatili kararı bulunmuyor.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

KOCAELİ’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kartepe'de vatandaşlar, kar topu oynayıp, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oluyor.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

TOKAT’IN İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Artova, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

KARABÜK VE ZONGULDAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış sonrasında bazı araçlar yolda kalırken, uzun araçların geçişine kontrollü izin verildi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri kontrollü geçişlere izin verdi. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#kar yağışı
#okul tatil
#Maneviyat
#TÜRKİYE
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.