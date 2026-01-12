13 Ocak (yarın) okullar tatil mi? Salı günü İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Tokat kar tatili gelişmeleri

MGM hava durumu tahminlerine göre Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde 20 cm ve üzeri kar yağışı bekleniyor. Bingöl, Erzurum karayolu trafiğe kapatılırken İstanbul’da ise kar yağışı özellikle Silivri, Çatalca gibi ülkelerde görülüyor. Avrupa Yakası’nda ise Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de kar yağışı başladı. Anadolu Yakası’nda Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz gibi yüksek bölgelerde kar yağışı sürüyor. 12 ilde kar yağışı sonrası okullarda eğitim öğretime ara verilmişti. Meteorolojik hava durumu değerlendirmeleri doğrultusunda önlem almak amacıyla okullarda tatil kararı il veya ilçe bazlı alınabiliyor. Peki 13 Ocak Salı İstanbul’da okullar tatil mi? İşte, okullarda son durum…

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Yeni haftanın ilk gününde 12 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine kar yağışı sebebiyle ara verildi. Kocaeli, Yalova, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Sakarya, Yozgat, Sinop (taşımalı eğitim) Gümüşhane’nin yanı sıra İstanbul’da okullar tatil edildi. Ankara’da ise taşımalı eğitim yapan okullar tatil oldu. 13 Ocak Salı günü ise iller için değerlendirmeler devam ediyor. 13 Ocak Salı günü şu an için sadece Tunceli ilinde kar tatili olacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ilgili ilin valilikleri üzerinden resmi açıklamaları takip edebilirler.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’da bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi.

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Arnavutköy yağış aralıklarla devam ediyor. Benzer şekilde Bahçelievler ve Bakırköy’de ise sulu kar yağıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. 13 Ocak Salı günü için değerlendirmeler devam ediyor. İstanbul için henüz il genelinde veya ilçe bazlı kar tatili kararı bulunmuyor.

KOCAELİ’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kartepe'de vatandaşlar, kar topu oynayıp, kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Kentte aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken, bazı yerlerde hafif şekilde sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy'de ise sulu kar yağışı başladı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor.

Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oluyor.

TOKAT’IN İLÇELERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Artova, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor. Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

KARABÜK VE ZONGULDAK’TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Karabük kent merkezi ile Safranbolu ilçesinde aralıklarla yağan kar, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi, Keltepe Kayak Merkezi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan yağış sonrasında bazı araçlar yolda kalırken, uzun araçların geçişine kontrollü izin verildi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli istikameti D-010 kara yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Güzergah üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekipleri kontrollü geçişlere izin verdi. Karayolları ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.