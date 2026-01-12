Hakan Çalhanoğlu teklifi reddetti: Transferde kritik hamle!

Kategoriler
Hakan Çalhanoğlu için Inter'de yine bir tezat oluştu. Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaliyle mavi siyahlıların tepkisini çeken Hakan Çalhanoğlu, şimdi de İtalya devinin yeni sözleşme önerisini reddetti.
Inter ile 2027 yazında kontratı sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Serie A temsilcisinin yeni teklifini reddetti ve mavi siyahlı yönetim için farklı bir süreci ortaya çıkardı! Esasen ise Inter; yıldız oyuncudan bonservis geliri elde etmek adına, Hakan Çalhanoğlu için mecburi bir ayrılık kararı almak zorunda kalabilir.
İtalya deviyle bu sezon 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1611 dakika sahada kalmış ve 8 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.