Hakan Çalhanoğlu teklifi reddetti: Transferde kritik hamle!

Hakan Çalhanoğlu için Inter'de yine bir tezat oluştu. Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaliyle mavi siyahlıların tepkisini çeken Hakan Çalhanoğlu, şimdi de İtalya devinin yeni sözleşme önerisini reddetti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KRİTİK TRANSFER KARARI

Inter ile 2027 yazında kontratı sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Serie A temsilcisinin yeni teklifini reddetti ve mavi siyahlı yönetim için farklı bir süreci ortaya çıkardı! Esasen ise Inter; yıldız oyuncudan bonservis geliri elde etmek adına, Hakan Çalhanoğlu için mecburi bir ayrılık kararı almak zorunda kalabilir.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER PERFORMANSI

İtalya deviyle bu sezon 22 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1611 dakika sahada kalmış ve 8 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.