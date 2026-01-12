Motokurye ve sürücü birbirine girdi, kadınlar kavgayı ayırmaya çalıştı

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeki sürücü ile kurye arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Araçtan inen sürücü, motokuryeyi feci şekilde saldırdı. Olaya tanık olan kadınlar kavgayı ayırmak için var gücüyle çabaladı. Araçtan inen bir çocuk ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.