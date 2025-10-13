Elinde bomba gibi patladı! Tamirci ölümden böyle döndü

Düzce'de telefon tamircisi Özgür Acar'ın tamir ettiği telefon elinde patladı. Saniye saniye kameralara yansıyan görüntülerde tamircinin soğuk kanlı oluşu sayesinde daha büyük bir tehlike önlendi. Özgür Acar, yangın büyümeden bataryayı söndürerek yaşanması muhtemel zararların önüne geçmiş oldu. Telefon tamircisi Acar vatandaşları orijinal şarj aleti ve adaptör kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Özgür Acar, "Öncelikle orijinal şarj aleti kullanılmalı. Yan sanayi batarya kullanılmamalıdır. Bu tip durumların karşısına geçmek için vatandaşlar, telefon bataryasının ısındığını yada şarjının çabuk bittiğini fark ettiği anda uzman teknisyenlere telefonunu getirmeli ve daha uzun kullanmamalıdır" şeklinde konuştu.