Kütahya'da gece yarısı deprem: Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kütahya'da merkez üssü Simav olan bir deprem oldu. 03.03'te kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi sarsıntının derinliğini 5.2 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 3,6 olarak kayıtlara geçti. Derinliği ise 7 kilometre olarak belirtildi.

Öte yandan Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5,4'lük deprem sonrası bölge halkında tedirginlik hakim. Balıkesir'de 10 Ağustos'taki 6,1'lik deprem sonrası çevre illerde de sismik hareketlilik sürüyor.