BİM kataloğu yayınlandı! 14 Ekim’den itibaren BİM aktüel belli oldu

BİM 14 ile 17 Ekim güncel aktüel katalogları açıklandı.
Her hafta mağazalarda Salı ve Cuma günleri satışa çıkan kampanyalı ürünler kataloğunda bu hafta yine oldukça farklı ürün çeşitleri yer alacak.
Raflarda yerini alacak ürünler arasında Mini Buzdolabı, Dikey Şarjlı Süpürge, Çocuk Oda Nemlendirici, Erkek Bakım Seti ve daha birçok ürün bulunacak.
Katalogda yer verilen bazı ürünler ve fiyatları şu şekilde:
Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Tableti 50’li 185 TL
Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL
Ritmo Kağıt Havlu 119 TL
Ritmo Tuvalet Kağıdı 179,50 TL
Urban Care Şampuan 119 TL
Duru Kalıp Sabun 99 TL
Cook Streç Film 100 m 99 TL
Peros Toz Deterjan 10 kg 325 TL
Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Lilyum 109 TL
17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL
Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL
Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
Buharlı Temizlik Cihazı 4.350 TL
Mini Soğutucu Dolap 4.990 TL
Şarjlı Erkek Kişisel Bakım Seti 699 TL
Kişisel Blender 999 TL
Tost Makinesi 2.299 TL
Çaycı 1.790 TL
Elektrikli Tekli Ocak 799 TL
TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Televizyon 11.250 TL
Araç İçi Numaratör 49 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutacağı 259 TL
Hava Pompası ve Akü Destek Cihazı 1.990 TL
Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL
Akülü Tornavida 1.750 TL
Araç İçi Dikiz Kamera Aynası 1.250 TL
Araç İçi Led Işık Göz 349 TL