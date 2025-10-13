BİM kataloğu yayınlandı! 14 Ekim’den itibaren BİM aktüel belli oldu

BİM 14 ile 17 Ekim güncel aktüel katalogları açıklandı.

Her hafta mağazalarda Salı ve Cuma günleri satışa çıkan kampanyalı ürünler kataloğunda bu hafta yine oldukça farklı ürün çeşitleri yer alacak.

Raflarda yerini alacak ürünler arasında Mini Buzdolabı, Dikey Şarjlı Süpürge, Çocuk Oda Nemlendirici, Erkek Bakım Seti ve daha birçok ürün bulunacak.

Katalogda yer verilen bazı ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Tableti 50’li 185 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 69 TL

Ritmo Kağıt Havlu 119 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 179,50 TL

Urban Care Şampuan 119 TL

Duru Kalıp Sabun 99 TL

Cook Streç Film 100 m 99 TL

Peros Toz Deterjan 10 kg 325 TL

Bingo Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Lilyum 109 TL

17 EKİM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 5.490 TL

Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.999 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Buharlı Temizlik Cihazı 4.350 TL

Mini Soğutucu Dolap 4.990 TL

Şarjlı Erkek Kişisel Bakım Seti 699 TL

Kişisel Blender 999 TL

Tost Makinesi 2.299 TL

Çaycı 1.790 TL

Elektrikli Tekli Ocak 799 TL

TCL 65 İnç Google TV 26.900 TL

TCL 43 İnç Full HD QLED Televizyon 11.250 TL

Araç İçi Numaratör 49 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutacağı 259 TL

Hava Pompası ve Akü Destek Cihazı 1.990 TL

Elektrikli Araç İçi Süpürge 1.790 TL

Akülü Tornavida 1.750 TL

Araç İçi Dikiz Kamera Aynası 1.250 TL

Araç İçi Led Işık Göz 349 TL