GGC’nin 39. Yılın Gazetecileri Ödülleri sahiplerini buldu: İHA’dan Özkan Olcay’a Fotoğraf Birinciliği

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC), bu yıl 1 Mayıs 2025’te vefat eden gazeteci Ümit Özdal anısına düzenlediği 39. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nın ödül töreni, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki bir otelde gerçekleşti. Tören, medya camiasının yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu.
Yarışmada, Yeni Ahlat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İhlas Haber Ajansı (İHA) Bitlis muhabiri Özkan Olcay, “Sürülerin zorlu ve tozlu yolculuğu başladı” adlı fotoğrafıyla fotoğraf dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Olcay, ödülünü Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan’ın elinden aldı.
İhlas Haber Ajansı muhabirine verilen ödül, törende büyük alkış topladı. Etkinlik, katılımcıların çektirdiği toplu fotoğrafla sona erdi.