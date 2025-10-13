Memleket özlemini bitiren hizmet! 50 kişi ilk kez Bayburt'u gördü

Ankara Altındağ Bayburtlular Derneği, hemşehrileri için çok büyük öneme sahip bir hizmet yapıyor. Düzenlenen organizasyonla Bayburtlu olan ancak bugüne kadar memleketlerini görmeyen insanlar kente götürülüyor.

Ankara'da yaşayan Bayburtlular, otobüsle memleketlerine giderek Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ile Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda bir araya geldiler.

"BU ORGANİZASYONLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Misafirler Bayburt'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk, "Daha önce hiç Bayburt'u görmemiş hemşehrilerimizi baba ocaklarında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, hemşehrilerimizin memleketleriyle bağlarının kopmaması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Dernek Başkanı Mazlum Altındağ, Özümüzle Bayburt'umuzla Kucaklaşmaya Geliyoruz projesi kapsamında 50 Bayburtluyu memleketlerine getirdiklerini belirterek, her yıl bu tip tur organizasyonları düzenlediklerini ifade etti. Altındağ, kafiledeki tüm hemşehrilerin aslen Bayburtlu olduğunu ancak daha önce hiç Bayburt'a gelmediklerini vurguladı.