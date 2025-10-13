Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Memleket özlemini bitiren hizmet! 50 kişi ilk kez Bayburt'u gördü

Ankara'da yaşayan ve ömürlerinde memleketlerini hiç görmeyen 50 Bayburtlu, düzenlenen turla 2 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

+Aa-
Memleket özlemini bitiren hizmet! 50 kişi ilk kez Bayburt'u gördü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2025
00:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
00:34

Altındağ Bayburtlular Derneği, hemşehrileri için çok büyük öneme sahip bir hizmet yapıyor. Düzenlenen organizasyonla Bayburtlu olan ancak bugüne kadar memleketlerini görmeyen insanlar kente götürülüyor.

Ankara'da yaşayan Bayburtlular, otobüsle memleketlerine giderek Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk ile Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda bir araya geldiler.

Memleket özlemini bitiren hizmet! 50 kişi ilk kez Bayburt'u gördü

"BU ORGANİZASYONLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Misafirler 'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirirken Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk, "Daha önce hiç Bayburt'u görmemiş hemşehrilerimizi baba ocaklarında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu tür organizasyonlar, hemşehrilerimizin memleketleriyle bağlarının kopmaması açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Memleket özlemini bitiren hizmet! 50 kişi ilk kez Bayburt'u gördü

Dernek Başkanı Mazlum Altındağ, Özümüzle Bayburt'umuzla Kucaklaşmaya Geliyoruz projesi kapsamında 50 Bayburtluyu memleketlerine getirdiklerini belirterek, her yıl bu tip tur organizasyonları düzenlediklerini ifade etti. Altındağ, kafiledeki tüm hemşehrilerin aslen Bayburtlu olduğunu ancak daha önce hiç Bayburt'a gelmediklerini vurguladı.

