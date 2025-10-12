Kiralardan stopaj kesintisi mi yapılacak? Bakanlıktan açıklama geldi

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında; mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır"

https://x.com/HMBakanligi/status/1977329381937975702