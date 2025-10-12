Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mehmet Şimşek açıkladı! "Amaç cezalandırmak değil"

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele için geliştirilen sistemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmektir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Şimşek açıkladı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 13:50

tarafından yapılan incelemede; desteğiyle iki yılda yapılan 578 milyar TL'Lik alım-satım işlemini riskli bulundu.

Vergi Denetim Kurulunca sahte belgeyle mücadele etmek için oluşturulan KURGAN Sistemi, 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu işlemlerde risk tespit etti.

Mehmet Şimşek açıkladı! "Amaç cezalandırmak değil"

MÜKELLEFLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu işlemlerde "alıcı" olan mükellefleri yazıyla bilgilendirmeye başlayan kurul, yanlışlıkla kullanmış olabilecek kişilere durumlarını açıklama ya da kayıtlarını düzeltme imkanı tanınıyor.

Mehmet Şimşek açıkladı! "Amaç cezalandırmak değil"

"AMAÇ CEZALANDIRMAK DEĞİL AKSİNE BİLGİLENDİRMEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kayıt dışılık ile mücadele için geliştirilen sistemlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kayıt dışılık ile mücadele için geliştirdiğimiz sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmektir"

https://x.com/memetsimsek/status/1977312020480356495

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu çarpıcı verileri açıkladı: 'Avrupa'da en fazla görüşme yapan ülkeyiz'
İslam Memiş'ten 'pazartesi' uyarısı altın alınır mı?
Papara'da 12 milyarlık yasa dışı bahis için istenen cezalar belli oldu
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#yapay zeka
#sahte fatura
#Vergi Denetimi
#Risk Tespit
#Kayıt Dışılık
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.