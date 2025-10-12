Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyunda kaza! Anahtar Parti araçları birbirine girdi

Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali yolu üzerinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun konvoyundaki araçlar kaza yaptı.

AĞIR HASAR OLUŞTU

Çarpışan iki araçta ağır hasar oluştu. Bir araç ise kaldırıma çıkarak durabildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpışan iki araçtaki sürücü ve yolcular tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.