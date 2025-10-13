Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İskoçya ile Beyaz Rusya karşılaştı. İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, galibiyete rağmen takıma sert bir mesaj verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 00:31

, Avrupa Elemeleri'nde Beyaz Rusya'yı 2-1 ile geçti. Mavi beyazlıların golleri Adams (15) ve McTominay'dan (84) gelirken, misafir takım ise tek sayısını Kuchko (90+6) ile buldu.

İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!

İSKOÇYA'DA STEVE CLARKE'DAN SERT ÇIKIŞ

Kötü oyundan dolayı öfkelenen İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, maçın ardından takımını eleştirdi ve "Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. 2026 Dünya Kupası'na katılmak için sadece iki galibiyete ihtiyacımız vardı ama sahadaki tavrımızı anlamak mümkün değil! Muhtemelen 72 maçlık İskoçya antrenörlüğü kariyerimde, en kötü maçımdı. En büyük hayal kırıklığını bugün yaşadım. Kazandığımız için sahadaki duruşumuz dikkat çekmedi." ifadelerini kullandı.

İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!

STEVE CLARKE VE İSKOÇYA KARİYERİ

2019 yazında İskoçya Milli Takımı'nın başına geçen Steve Clarke, mavi beyazlılar ile 72 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.61 puan ortalaması tutturmuştu.

İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ GEÇEN YAZ RANGERS'TAN KİMİ TRANSFER ETMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!
Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!
ETİKETLER
#Futbol
#iskoçya
#iskoçya
#2026 dünya kupası
#Dünya Kupası Elemeleri
#beyaz rusya
#Beyaz Rusya
#Steve Clarke
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.