İskoçya galip geldi ama Steve Clarke memnun olmadı: '72 maç sonra' detayı!

İskoçya, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Beyaz Rusya'yı 2-1 ile geçti. Mavi beyazlıların golleri Adams (15) ve McTominay'dan (84) gelirken, misafir takım ise tek sayısını Kuchko (90+6) ile buldu.

İSKOÇYA'DA STEVE CLARKE'DAN SERT ÇIKIŞ

Kötü oyundan dolayı öfkelenen İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, maçın ardından takımını eleştirdi ve "Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. 2026 Dünya Kupası'na katılmak için sadece iki galibiyete ihtiyacımız vardı ama sahadaki tavrımızı anlamak mümkün değil! Muhtemelen 72 maçlık İskoçya antrenörlüğü kariyerimde, en kötü maçımdı. En büyük hayal kırıklığını bugün yaşadım. Kazandığımız için sahadaki duruşumuz dikkat çekmedi." ifadelerini kullandı.

STEVE CLARKE VE İSKOÇYA KARİYERİ

2019 yazında İskoçya Milli Takımı'nın başına geçen Steve Clarke, mavi beyazlılar ile 72 müsabakaya çıkmış ve maç başına 1.61 puan ortalaması tutturmuştu.