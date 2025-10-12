Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yönetime rapor sundu. Halihazırdaki Fenerbahçe orta sahasından yakınan Domenico Tedesco, transfer ihtiyacını dile getirdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!
Burak Ayaydın
12.10.2025
12.10.2025
'de Domenico Tedesco'dan kritiği geldi. Fenerbahçe orta sahasındaki aksaklıklardan rahatsız olan Domenico Tedesco, çare olarak ise teknik kapasiteyi yukarı çekmeyi önerdi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN ORTA SAHA SİTEMİ

Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarından önce kısa vadedeki temelini oturtmak isteyen Domenico Tedesco, ilk hedef olarak orta sahayı işaret etti! Esasen ise Fenerbahçe orta sahasının top yapamayışını öne çıkaran Domenico Tedesco; hücum hattıyla bağlantıyı sağlayacak, teknik kapasitesi yüksek bir ismin eksikliğini anlattı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!

FENERBAHÇE'DE ÖN LİBEROLAR SINIFI GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'den memnun kaldı! Şu andaki esas problemi ön liberolar ve hücum hattı arasındaki bölgede gören Domenico Tedesco, bazı maçlarda orayı Marco Asensio ile doldurmuş ama bu sefer de yıldız oyuncudan ön bölgede yararlanamamıştı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM TRANSFER HAMLESİ YAPACAK

Domenico Tedesco'nun orta sahaya yaklaşımına hak veren Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde ciddi temaslarda bulunacak ve sürpriz bir yıldız takviyesi için çalışacak.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!

