Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan şikâyet: Yönetim mesajı aldı!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan transfer kritiği geldi. Fenerbahçe orta sahasındaki aksaklıklardan rahatsız olan Domenico Tedesco, çare olarak ise teknik kapasiteyi yukarı çekmeyi önerdi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN ORTA SAHA SİTEMİ

Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarından önce kısa vadedeki temelini oturtmak isteyen Domenico Tedesco, ilk hedef olarak orta sahayı işaret etti! Esasen ise Fenerbahçe orta sahasının top yapamayışını öne çıkaran Domenico Tedesco; hücum hattıyla bağlantıyı sağlayacak, teknik kapasitesi yüksek bir ismin eksikliğini anlattı.

FENERBAHÇE'DE ÖN LİBEROLAR SINIFI GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez'den memnun kaldı! Şu andaki esas problemi ön liberolar ve hücum hattı arasındaki bölgede gören Domenico Tedesco, bazı maçlarda orayı Marco Asensio ile doldurmuş ama bu sefer de yıldız oyuncudan ön bölgede yararlanamamıştı.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM TRANSFER HAMLESİ YAPACAK

Domenico Tedesco'nun orta sahaya yaklaşımına hak veren Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde ciddi temaslarda bulunacak ve sürpriz bir yıldız takviyesi için çalışacak.