Fenerbahçe'de yeni golcü belli oldu: Yıldız forvetle transfer görüşmeleri başlıyor!

Fenerbahçe'den transferde Artem Dovbyk hamlesi geldi. Halihazırdaki hücum hattından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Roma'da gözden çıkarılan Artem Dovbyk için transfer görüşmeleri yapmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: ARTEM DOVBYK TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığı ve Youssef En-Nesyri'nin de performansıyla beklentileri karşılayamadığı süreçte, Artem Dovbyk ismi ön plana çıktı! Uzun süredir ara transfer dönemi için hazırlık yapan ve Avrupa piyasasını analiz eden Fenerbahçe, nihai kararını Artem Dovbyk ile verdi ve yıldız forvet için transfer temaslarına başladı. İlk olarak menajerler aracılığıyla Ukraynalı hücumcunun ve kulübünün beklentilerinin araştırılacağı süreçte, akabinde ise hızlıca teklif aşamasına geçilecek ve Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki golcülerinden biri de Artem Dovbyk olacak.

FENERBAHÇE'NİN KRİTİK TRANSFER HAMLESİ ARTEM DOVBYK VE GİDİŞATI

28 yaşındaki yetenekli forvet, Girona'nın olağanüstü sezonunda başroldeki isimlerden olmuş ve 30.5 milyon Euroluk bonservisle Roma'ya katılmıştı. Ardından ise kulübün inişli çıkışlı zamanlarına rağmen katkılar sağlamaya devam eden Artem Dovbyk, günümüz itibarıyla Serie A temsilcisinde ikinci planda kaldı ve forma süresi azaltıldı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI

Roma ile yeni sezonda 7 maça çıkan ve 257 dakika süre bulan Artem Dovbyk, bu dönemde 1 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. Son olarak da yıldız golcünün, İtalya ekibiyle 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.