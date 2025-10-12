Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!

Tyrell Malacia için Manchester United ile görüşmeler yürüten ama transferi bitiremeyen Eyüpspor'dan sonra, şimdi de sürpriz şekilde Galatasaray devreye girdi. Halihazırda sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Tyrell Malacia, Eyüpspor'un aksine Galatasaray ihtimaline olumlu yaklaştı ve transfere açık kapı bıraktı.

EYÜPSPOR'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ!

Eyüpspor, MANU ile 26 yaşındaki savunmacının kiralanması konusunda anlaşmış ama Tyrell Malacia teklifi kabul etmemişti.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşan Tyrell Malacia, sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini belirtti. Ayrıca geçen sezonu PSV Eindhoven ekibinde kiralık geçiren Tyrell Malacia; hem MANU'da hem de Hollanda devinde forma giymiş ve toplamda 21 maça çıkıp, 1057 dakika süre alabilmişti. Son olarak da Tyrell Malacia, bu süreçte hiç asist ya da gol katkısı yapamamıştı.