Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!

Galatasaray, geçtiğimiz aylarda Eyüpspor'un da transfer etmek istediği Tyrell Malacia'yı gündemine aldı. Esasen ise Daily Star'ın haberine göre Süper Lig devi, Tyrell Malacia için an itibarıyla favori takım konumunda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 19:17

Tyrell Malacia için ile görüşmeler yürüten ama transferi bitiremeyen 'dan sonra, şimdi de sürpriz şekilde devreye girdi. Halihazırda sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Tyrell Malacia, Eyüpspor'un aksine Galatasaray ihtimaline olumlu yaklaştı ve transfere açık kapı bıraktı.

Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!

EYÜPSPOR'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ!

Eyüpspor, MANU ile 26 yaşındaki savunmacının kiralanması konusunda anlaşmış ama Tyrell Malacia teklifi kabul etmemişti.

Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİ

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşan Tyrell Malacia, sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini belirtti. Ayrıca geçen sezonu PSV Eindhoven ekibinde kiralık geçiren Tyrell Malacia; hem MANU'da hem de Hollanda devinde forma giymiş ve toplamda 21 maça çıkıp, 1057 dakika süre alabilmişti. Son olarak da Tyrell Malacia, bu süreçte hiç asist ya da gol katkısı yapamamıştı.

Galatasaray sürpriz transfer için devrede: Eyüpspor da istemiş ama olmamıştı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY BU TRANSFERİ NEDEN İSTİYOR?
Sarı kırmızılıların; bonservisi elinde olacak olan Tyrell Malacia'yı kadrosuna katması halinde, Ismail Jakobs'un kontratından çıkacağı düşünülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!
Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#galatasaray
#transfer
#eyüpspor
#eyüpspor
#Transfer Haberleri
#Manchester United
#Tyrell Malacia
#Tyrell Malacia
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.