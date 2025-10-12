Menü Kapat
Benim Sayfam
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi başladı. Halihazırdaki süreçte Galatasaray; Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerini ağırdan alırken, yıldız golcüden de kritik bir karar çıktı.

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!
Burak Ayaydın
12.10.2025
12.10.2025
'da 'nin tarihi belli oldu. Galatasaray'dan yeni için teklif almayan Mauro Icardi, ara transferde veda etmeyi gündemine aldı.

MAURO ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR!

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sürecini ağırdan alması karşısında tavır alan Mauro Icardi, veda tarihini öne çekti! Normal şartlarda önümüzdeki yaz döneminde serbest kalacak olan Mauro Icardi, 2026 Ocak itibarıyla ayrılık sürecini tamamlamaya karar verdi.

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK DE MAURO ICARDI KONUSUNDA MESAJ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu anda yeni bir karar vermediklerini ve kulübün bekleyeceğini ifade etmişti.

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN MAURO ICARDI BİLGİSİ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Mauro Icardi'nin kontratı hakkında önemli bir bilgi vermiş ve Galatasaray yönetiminin bu yüksek maaş anlaşmasını yenilemek istemediğini söylemişti.

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI DÖNEMİ

Galatasaray'da pek çok kez özel performanslar gösteren ve sarı kırmızılı taraftarların saygısını kazanan Mauro Icardi; sarı kırmızılı formayla toplamda 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY MAURO ICARDI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Süper Lig devi, Arjantinli yıldızı PSG'den transfer etmiş ve 10 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
Sergen Yalçın Beşiktaş'a istiyordu: Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı!
Sofyan Amrabat için transfer açıklaması: Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılmıştı!
#galatasaray
#galatasaray
#transfer
#sözleşme
#sözleşme
#ayrılık
#ayrılık
#Transfer Haberleri
#Mauro Icardi
#Mauro Icardi
#Spor
