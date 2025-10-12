Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

Kategoriler
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılık tarihi belli oldu. Galatasaray'dan yeni sözleşme için teklif almayan Mauro Icardi, ara transferde veda etmeyi gündemine aldı.
Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sürecini ağırdan alması karşısında tavır alan Mauro Icardi, veda tarihini öne çekti! Normal şartlarda önümüzdeki yaz döneminde serbest kalacak olan Mauro Icardi, 2026 Ocak itibarıyla ayrılık sürecini tamamlamaya karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu anda yeni bir karar vermediklerini ve kulübün bekleyeceğini ifade etmişti.
Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Mauro Icardi'nin kontratı hakkında önemli bir bilgi vermiş ve Galatasaray yönetiminin bu yüksek maaş anlaşmasını yenilemek istemediğini söylemişti.
Galatasaray'da pek çok kez özel performanslar gösteren ve sarı kırmızılı taraftarların saygısını kazanan Mauro Icardi; sarı kırmızılı formayla toplamda 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.