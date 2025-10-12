Mauro Icardi'den sözleşme kararı: Galatasaray yönetimine tavır aldı!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılık tarihi belli oldu. Galatasaray'dan yeni sözleşme için teklif almayan Mauro Icardi, ara transferde veda etmeyi gündemine aldı.

MAURO ICARDI GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR!

Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sürecini ağırdan alması karşısında tavır alan Mauro Icardi, veda tarihini öne çekti! Normal şartlarda önümüzdeki yaz döneminde serbest kalacak olan Mauro Icardi, 2026 Ocak itibarıyla ayrılık sürecini tamamlamaya karar verdi.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK DE MAURO ICARDI KONUSUNDA MESAJ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sözleşmesi hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu anda yeni bir karar vermediklerini ve kulübün bekleyeceğini ifade etmişti.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN MAURO ICARDI BİLGİSİ

Gazeteci Serdar Ali Çelikler de Mauro Icardi'nin kontratı hakkında önemli bir bilgi vermiş ve Galatasaray yönetiminin bu yüksek maaş anlaşmasını yenilemek istemediğini söylemişti.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI DÖNEMİ

Galatasaray'da pek çok kez özel performanslar gösteren ve sarı kırmızılı taraftarların saygısını kazanan Mauro Icardi; sarı kırmızılı formayla toplamda 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.