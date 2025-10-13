Avrupa'da Dünya Kupası heyecanı: Memphis Depay tarihe geçti!

Kategoriler
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Finlandiya'yı 4-0 ile geçti. Mücadeleye damga vuran Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncusu oldu. Yıldız hücumcu, Hollanda formasıyla toplamda 54 gol ve 35 asist üretti.
C Grubu
İskoçya-Belarus: 2-1
Danimarka-Yunanistan: 3-1
G Grubu
Hollanda-Finlandiya: 4-0
Litvanya-Polonya: 0-2
H Grubu
Romanya-Avusturya: 1-0
San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
https://x.com/UEFAEURO/status/1977480115840823699
L Grubu
Faroe Adaları-Çekya: 2-1
Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0
https://x.com/UEFAEURO/status/1977482044058783993