19°
 Erdem Avsar

GTA 6 yine ertelendi mi ne zaman çıkacak?

Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği GTA 6, tam adıyla Grand Theft Auto VI, ertelemelerin sonrasında çıkış tarihiyle oyun severler arasında gündemdeki yerini sürdürüyor.

GTA 6 yine ertelendi mi ne zaman çıkacak?
13.10.2025
13.10.2025
saat ikonu 00:41

çıkış zamanı, milyonlarca oyuncunun büyük bir merakla beklediği tarihler içinde bulunuyor.

Rockstar’ın açıklamalarına göre yeni yapım, bugüne dek geliştirdikleri en geniş açık dünya projesi olacak.

GTA 6 yine ertelendi mi ne zaman çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

tarafından yapılan duyuruda GTA 6'nın 2025 senesinde çıkmayacağı resmen onaylandı.

Merakla beklenen oyunun yeni çıkış zamanı 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Serinin takipçilerini en çok heyecanlandıran ayrıntılardan biri, GTA 6’nın atmosferini modern teknolojiyle yeniden sunacak olması.

GTA 6 yine ertelendi mi ne zaman çıkacak?

Yani 80’lerin efsanevi şehri, gelişmiş yapay zekâ, geniş bir harita ve canlı şehir yaşamı ile karşımıza gelecek.

Ayrıca sızdırılan bilgiler, oyunda iki ana karakter bulunacağını ve hikâyenin hem suç dünyasını hem de kişisel dramları derinlemesine ele alacağını ortaya koyuyor.

GTA 6, çıkış döneminde ve Xbox Series konsollarına özel şekilde yayımlanacak.

PC versiyonunun ise, tıpkı GTA 5’te olduğu gibi sonraki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

