GTA 6 yine ertelendi mi ne zaman çıkacak?

GTA 6 çıkış zamanı, milyonlarca oyuncunun büyük bir merakla beklediği tarihler içinde bulunuyor.

Rockstar’ın açıklamalarına göre yeni yapım, bugüne dek geliştirdikleri en geniş açık dünya projesi olacak.

GTA 6 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Rockstar Games tarafından yapılan duyuruda GTA 6'nın 2025 senesinde çıkmayacağı resmen onaylandı.

Merakla beklenen oyunun yeni çıkış zamanı 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Serinin takipçilerini en çok heyecanlandıran ayrıntılardan biri, GTA 6’nın Vice City atmosferini modern teknolojiyle yeniden sunacak olması.

Yani 80’lerin efsanevi şehri, gelişmiş yapay zekâ, geniş bir harita ve canlı şehir yaşamı ile karşımıza gelecek.

Ayrıca sızdırılan bilgiler, oyunda iki ana karakter bulunacağını ve hikâyenin hem suç dünyasını hem de kişisel dramları derinlemesine ele alacağını ortaya koyuyor.

GTA 6, çıkış döneminde PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına özel şekilde yayımlanacak.

PC versiyonunun ise, tıpkı GTA 5’te olduğu gibi sonraki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.