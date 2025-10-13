Menü Kapat
19°
 | Banu İriç

ABD Başkanı Trump Mısır yolunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: 'Büyük çaba gösterdi'

Gazze'de ateşkes kararının alınmasının ardından liderler Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak sürece ilişkin kararlar alacak. Mısır'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsederek övgülerini sıraladı.

AA
13.10.2025
13.10.2025
ABD Başkanı , "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Trump, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'dan övgüyle söz etti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HARİKAYDI"

Gazze'de yürürlüğe giren konusunda , Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, ’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.

ÖNCE İSRAİL'E GİDİYOR

Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile 'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

