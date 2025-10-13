Rize'de heyecanlandıran anlar! Beyaz ayı ilk kez görüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çamlıhemşin Esnaf Kefalet Kooperatifi Müdürü Eyüphan Zararsız, Sırt Mahallesi'nden ilçe merkezine yaya olarak inerken ilginç bir görüntüyle karşılaştı. İlçeye yakın Kavak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda hareketlilik fark eden Zararsız, cep telefonuna sarıldı ve beyaz renkli bir anne ayı ile üç yavrusunu görüntülemeyi başardı. Bölge halkı tarafından ilk kez beyaz bir ayının görülmesi, büyük merak uyandırdı.