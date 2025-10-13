Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bu kez saatiyle gündem oldu. Dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösteren saatin fiyatı ise dudak uçuklattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
13.10.2025
saat ikonu 09:38

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı. Şara'nın burada tercih ettiği ise uzun bir süre dillerden düşmedi. Şara'nın saatinin Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeli olduğu anlaşıldı. Şara'nın saatinin fiyatı ise bir hayli şaşırttı. Şara'nın saatinin fiyatının 55 bin dolar yani 2,3 milyon TL olduğu öğrenildi.

Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı

ŞARA'YA ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Şara'nın saatinin fiyatının bu kadar fazla olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Suriye'nin savaş, yoksulluk ve ekonomik krizle mücadele ettiği bu günlerde Şara'nın bu kadar pahalı bir saat takması hoş karşılanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, "halk açken liderin kolundaki servet" gibi yorumlar yaptı.

Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı

TİMSAH DERİSİ KAYIŞI, BEYAZ ALTIN KASASI...

2016 yılında tanıtılan bu saat, markanın dünya saatini kronograf özelliğiyle birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor. İsviçreli saat devi Patek Philippe'in 5930G modeli, beyaz altından üretilmiş kasası, mavi kadranı ve aynı renkte timsah derisi kayışıyla öne çıkıyor. Dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösterme özelliği taşıyan model, yüksek teknik işçiliğiyle koleksiyonerlerin gözdesi arasında yer alıyor.

Saatin fiyatı, markanın resmi satış noktalarında yaklaşık 55 bin dolar seviyesinden başlarken, sınırlı üretim olması nedeniyle ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlara da alıcı bulabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik işbirliği toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli mesajlar
Suriyelilerin dönüşleri sürüyor: 'Türkiye bize çok yardımcı oldu'
ETİKETLER
#saat
#Lüks
#Suriye Cumhurbaşkanı
#Ahmed Şara
#Patek Philippe
#Dünya Zamanı
#Chronograph
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.