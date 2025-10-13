Suriye lideri Ahmed Şara'nın saatinin fiyatını duyanın ağzı açık kaldı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde bir etkinliğe katıldı. Şara'nın burada tercih ettiği saat ise uzun bir süre dillerden düşmedi. Şara'nın saatinin Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeli olduğu anlaşıldı. Şara'nın saatinin fiyatı ise bir hayli şaşırttı. Şara'nın saatinin fiyatının 55 bin dolar yani 2,3 milyon TL olduğu öğrenildi.

ŞARA'YA ELEŞTİRİLER ÇIĞ GİBİ

Şara'nın saatinin fiyatının bu kadar fazla olması eleştirileri de beraberinde getirdi. Suriye'nin savaş, yoksulluk ve ekonomik krizle mücadele ettiği bu günlerde Şara'nın bu kadar pahalı bir saat takması hoş karşılanmadı. Sosyal medya kullanıcıları, "halk açken liderin kolundaki servet" gibi yorumlar yaptı.

TİMSAH DERİSİ KAYIŞI, BEYAZ ALTIN KASASI...

2016 yılında tanıtılan bu saat, markanın dünya saatini kronograf özelliğiyle birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor. İsviçreli saat devi Patek Philippe'in 5930G modeli, beyaz altından üretilmiş kasası, mavi kadranı ve aynı renkte timsah derisi kayışıyla öne çıkıyor. Dünya üzerindeki 24 farklı zaman dilimini aynı anda gösterme özelliği taşıyan model, yüksek teknik işçiliğiyle koleksiyonerlerin gözdesi arasında yer alıyor.

Saatin fiyatı, markanın resmi satış noktalarında yaklaşık 55 bin dolar seviyesinden başlarken, sınırlı üretim olması nedeniyle ikinci el piyasasında daha yüksek fiyatlara da alıcı bulabiliyor.